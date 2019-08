Hij is 78 en staat als een huis op zijn monowheel: Rien uit Waterlandkerkje

Een monowheel is eigenlijk een eenwieler, maar dan in een nieuw jasje. Hij is elektrisch en heeft geen zadel zoals dat bij de ouderwetse eenwieler wel het geval is. Rien staat met beide voeten op de pedalen, met maar één wiel tussen zijn voeten in. "Zo leer ik ontzettend goed mijn evenwicht te bewaren. Als je ouder wordt, wordt je evenwichtsorgaan minder namelijk en ik probeer dat zo veel mogelijk tegen te gaan."

Evenwicht

En dat werkt. Rien stapt wat bibberig op zijn nieuwe voertuig, maar wanneer hij eenmaal zijn evenwicht gevonden heeft, staat hij als een huis. En wil hij links of rechtsaf, dan moet hij gewoon die kant op leunen. "Ik oefen iedere zondag een uurtje en zo gaat het steeds een beetje beter", aldus Rien. Dit is niet de eerste 'aparte' sport die de sportfanaat uitvoert. De 78-jarige skeelert, schaatst en doet aan paragliden. "Haha, en dat is nog niet eens alles! Ik ben altijd al bezig geweest met sporten en mijn leeftijd houdt mij dan heus niet tegen."

Rien (78) op zijn Monowheel (foto: Omroep Zeeland)

Rien moet alleen wel oppassen met monowheelen op de openbare weg. Daarom crosst hij alleen op het bedrijventerrein vlakbij zijn huis. Rondrijden op een monowheel is namelijk nog verboden in Nederland. "Het is best wel tegenstrijdig natuurlijk, want je kunt die dingen gewoon in Nederlandse winkels kopen", vertelt Rien.

Verboden

"Toch is het verboden, omdat er nog geen verkeersregels zijn. Je bent geen voetganger, geen fietser en geen autobestuurder. Er kan zelfs een flinke boete aan hangen als je betrapt wordt én je monowheel kan in beslag genomen worden. Ik zwaai daarom altijd maar gewoon vriendelijk als er een politieman langskomt!"

Daarnaast ben je ook niet verzekerd wanneer je op een monowheel rondrijdt, vooral omdát die verkeersregels nog niet duidelijk zijn. "Dat is een gok die ik natuurlijk neem als ik op m'n wheel stap. Maar ik ben geen risico hoor, ik blijf veilig op het rustige bedrijventerrein", aldus Rien.