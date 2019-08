Hoek vindt in Henk Ceelen nieuwe voorzitter (foto: Orange Pictures)

Hoek was op zoek naar nieuwe voorzitter omdat Art van der Staal er in juni mee stopte. Hij was tot dat moment vier jaar lang voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse club. Onder zijn bewind promoveerde de club in het seizoen 2017-2017 naar de Derde Divisie.

Naast Ceelen worden er per direct nog een aantal leden toegevoegd aan het bestuur. Dat zijn Thamara Schieman, Trudy de Pan, Giel Bentschap-Knook, Bart Constanje en Samira Tevel.

Nieuwe trainer

Hoewel Hoek nu een nieuwe voorzitter heeft, is het nog wel op zoek naar een trainer voor het vlaggenschip. De Belgische trainer Hugo Vandenheede gooide vorige week de handdoek in de ring omdat hij de spelersgroep niet gedisciplineerd genoeg vond. Aanstaande zaterdag begint het seizoen voor Hoek met een wedstrijd in de KNVB-beker met een uitwedstrijd tegen sv TOP in Oss.

Lees ook: