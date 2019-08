Vannacht vallende sterrenregen; zet jij de wekker?

Perseïden bij Oostkapelle vorig jaar augustus (foto: Klaas Jobse)

Ad Franse van de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen gaat er zeker voor zitten. "Het zal niet helemaal helder zijn maar ik ga ervan uit dat je wat kunt zien. Het is alleen jammer van de maan dit jaar want omdat het volle maan is, wordt het beeld verstoord. Je kunt de meteoren pas goed zien als het goed donker is." Om 4.00 gaat de maan onder en wordt het zicht minder belemmerd.

De Perseïdenzwerm is een sterrenregen die elk jaar in augustus te zien is. Het is een wolk van stofdeeltjes die is achtergelaten door een komeet. De vele stofdeeltjes komen dan in botsing met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. Dit verschijnsel noemen we een vallende ster of meteoor.

Gemist?

De vallende sterren gemist? Geen nood. Ook de komende nachten 'vallen er sterren'. Dinsdag- op woensdagnacht wordt de meest heldere nacht verwacht. Mogelijk dat dan het zicht beter is.