Bewolking gooit roet in eten sterrenkijker

Perseide bij Oostkapelle (foto: Klaas Jobse)

Ad Franse van Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen had, gezien het bewolkte weer, om 3.45 uur vannacht de wekker gezet. "Het zou om 4.00 uur helder worden, maar toen de wekker ging was het nog bewolkt. Dus heb ik de wekker een uur later gezet. Alleen was het op dat tijdstip al bijna licht, vandaar dat ik vannacht niks heb gezien."

Franse gaat komende nacht in de herkansing. "Vannacht, als het helder is, kunnen we zo'n dertig vallende sterren per uur zien."

Stofdeeltjes

De Perseïdenzwerm is een sterrenregen die elk jaar in augustus te zien is. Het is een wolk van stofdeeltjes die is achtergelaten door een komeet. De vele stofdeeltjes komen dan in botsing met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. Dit verschijnsel noemen we een vallende ster of meteoor.

Lees ook: