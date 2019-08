Onderzoek naar dode vrouw Westdorpe (foto: HV Zeeland)

Een gemeentelijke uitvaart komt in Terneuzen zo'n vijf keer per jaar voor. Als er geen nabestaanden zijn regelt de gemeente de sobere uitvaart. "Dat is bewust een begrafenis en geen crematie", licht Lonink toe. "De overledene kan dan altijd onderzocht worden mocht dat nodig zijn. Tevens houden we rekening met soms onbekende geloofsovertuigingen omdat in sommige geloven niet gecremeerd mag worden."

De vondst in juni Het is zaterdagmiddag 22 juni als een voorbijganger het naakte lichaam van de vrouw vindt bij Westdorpe. Ze ligt achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met België. De politie start een onderzoek en zet twintig rechercheurs op de zaak. Aanvankelijk wordt de doodsoorzaak achtergehouden, maar inmiddels is bekend dat de vrouw is doodgeschoten.

Soms kiest een familie voor een gemeentelijke uitvaart omdat er geen geld is. Maar in dit geval is het extra triest volgens de burgemeester: "Een vrouw die ogenschijnlijk nog midden in het leven stond. Er moeten mensen zijn die haar missen of die van haar gehouden hebben." Politie en justitie hopen dat de identiteit van de vrouw nog kan worden achterhaald. Ze zijn nog bezig met DNA-onderzoek en het natrekken van tips.

Afscheid met een gedicht

Peter Knipmeijer was als stadsdichter van Utrecht betrokken bij dit soort eenzame uitvaarten. Hij las daar dan een gedicht voor dat hij had geschreven voor de overledene. Tegenwoordig werkt hij als zorgmedewerker in Zeeuws-Vlaanderen. Voor de onbekende vrouw van Westdorpe schreef hij het volgende:

There's no place like home



22 juni. Een dag die je met Judy Garland deelt.

Zij stierf, het meisje dat de boze heks van Oz versloeg.

Heel even stond de wereld stil. Na vijftig jaar,

precies die dag, werd jij gevonden in een weiland in Westdorpe.



Je hebt geen naam en geen verhaal.

Zocht je een hart, een brein, wat moed?

Werd je bemind en heb je liefgehad?

Was het ooit goed en kwam het einde onverwacht?

We weten niets.



Nu je straks hier ter aarde gaat

zeg ik je dit:

je bent niet onopgemerkt gebleven.



Er is een weg die je volgen kan, de gele stenen achterna.

Achter bochten zullen vrienden staan.

De weg zal je huiswaarts leiden

Interview Jan Lonink en gedicht Peter Knipmeijer