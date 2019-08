Het moment is daar: eerste zeewater in Waterdunen

Luchtfoto van Waterdunen (archieffoto uit 2017) (foto: Omroep Zeeland)

Pas op een later moment gaan de andere waterdoorlaten open. Het zoute water dat binnenstroomt wordt ook gebruikt om te experimenteren met zilte groenten, kruiden en schelpdieren. De datum dat de andere doorlaten open gaan zal worden vastgesteld nadat het Waterschap onderzocht heeft hoe het water door de eerste koker stroomt. De eerste getijdestroming zal daarom nog een kleine stroming met weinig water zijn.

"Waterdunen is een heel bijzonder project, uniek in Nederland en ik durf wel te stellen: uniek in de wereld", zegt provinciebestuurder Anita Pijpelink (PvdA). Ze is trots op het project, maar beseft ook goed dat ontpolderen veel Zeeuwen tegenstaat: "In ons DNA zit toch echt dat we het zoute water willen buiten houden. Maar hier hebben we samen met het waterschap gezegd: we durven het aan met de techniek die we vandaag de dag in huis hebben om een heel mooi natuurgebied te ontwikkelen, waar natuur, dijkverzwaring en toerisme samenkomen."

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur is uitgenodigd voor de officiële opening op 26 september.

Provinciebestuurder Anita Pijpelink over de opening van Waterdunen;

Waterdunen is er niet zonder slag of stoot gekomen. Eerst was er veel verzet tegen het plan en door tegenslagen viel het project duurder uit en liep het vertraging op. Eind 2018 was er nog gedoe over de vraag of de getijdenduiker wel voldoet aan de veiligheidseisen van de Waterwet. Die duiker gaat straks via een bepaald systeem het water in en uit laten, en moet in geval van stormvloed dicht kunnen.

