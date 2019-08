Vermoorde onbekende vrouw Westdorpe in naamloos graf begraven

LET OP! In dit bericht staan de foto's van de dode vrouw die de politie heeft verspreid in de hoop haar identiteit te kunnen achterhalen. De foto's kunnen als schokkend worden ervaren.

De overleden vrouw is na een lange weg weer terug in de gemeente Terneuzen. Het naakte lichaam van de vrouw werd op zaterdagmiddag 22 juni door een voorbijganger bij Westdorpe gevonden, achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met België. De politie start vervolgens een onderzoek en zet twintig rechercheurs op de zaak. Vanwege verwondingen op het lichaam gaat de politie er vanuit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Daarna is zij naar een mortuarium in Breda verplaatst waar een GGD-arts een eerste schouw heeft gedaan en officieel de dood heeft vast gesteld. De vrouw is daarna naar het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk vervoerd voor onderzoek. Toen al het mogelijke onderzoek was gedaan, ging het lichaam terug naar het mortuarium in Breda. Vandaag kreeg ze haar voorlopig laatste rustplaats: een naamloos graf op de begraafplaats in Terneuzen.

Ze wordt begraven en niet gecremeerd zodat er in de toekomst met nieuwe technieken mogelijk nog nieuwe sporen kunnen worden veilig gesteld. Ook hopen de politie en het Openbaar Ministerie nog steeds dat haar identiteit bekend wordt en dat haar nabestaanden haar mogelijk komen halen.

Tot vorige week vrijdag kreeg de politie 174 tips uit binnen- en buitenland. Toen er zaterdag bekend werd gemaakt dat de vrouw was doodgeschoten kwamen er opnieuw een hoop nieuwe tips binnen waaronder tientallen nieuwe namen. Dat liet politiewoordvoerder Mireille Aalders gisteren weten. Ook werd er een foto verspreid van een vuilniszak met Franse tekst erop die bij het lichaam is gevonden. Die vuilniszak heeft volgens de politie met de zaak te maken.

De binnengekomen tips worden gecheckt door de politie en ook het isotopenonderzoek gaat nog maanden duren. Dat is onderzoek naar het DNA van de vrouw waarmee mogelijk een regio van herkomst kan worden gevonden.

