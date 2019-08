Kindervakantieweek Kruiningen: pannenkoeken bakken, hutten bouwen en vooral lekker kliederen

De Kindervakantieweek is al 25 jaar een begrip in het dorp en ook dit jaar was er veel belangstelling voor. "140 kinderen hebben zich ingeschreven. Hoe meer hoe beter. Want de kinderen samenbrengen en samen plezier laten maken is het hoofddoel van de Kindervakantieweek", zegt Karin Woznitza-Dek, voorzitter van de Kindervakantieweek.

Hutten bouwen

Vandaag konden de kinderen hutten bouwen van houten pallets die ze ook mochten verven. "Ik heb ook geknutseld en gekleid", vertelt de 4-jarige Esmee. "Ja, ik vind het hier leuk."

Grote zus Dewi (7) heeft het ook naar haar zin. "Alles!", antwoordt ze enthousiast op de vraag wat ze het leukst vindt van de week. Samen met haar vriendinnen heeft ze al besloten welk lied ze tijdens de playbackshow op vrijdag gaat doen. "De Pasapas van Kinderen voor Kinderen", roept het groepje in koor.

Verder kijken de kinderen vooral het meest uit naar morgen, als er een verrassingsuitje op het programma staat. Maar wat ze nu precies gaan doen? Dan blijft nog even geheim.

Het hele radio-interview met de kinderen beluister je hieronder.

Enthousiaste kinderen tijdens de Kindervakantieweek in Kruiningen

Hoogtepunt

Voorzitter Karin Woznitza-Dek straalt van oor tot oor. "Het is heel belangrijk dat kinderen in de laatste week van de zomervakantie nog veel plezier kunnen hebben met dingen die ze thuis niet mogen, zoals verven en hutten bouwen. We hebben gelukkig ook veel vrijwilligers, waardoor we de grote groep goed aankunnen."

Over het hoogtepunt van de week hoeft ze niet lang na te denken. "Dat is het kampvuur van vrijdag. We maken een mooie brandstapel die 's avonds in de brand gaat. Dat is een mooi eind van de vakantieweek."