Onderzoek naar fraude PVV kost 58.000 euro

Peter van Dijk en Vincent Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek was door de provincie aanbesteed aan KPMG voor ongeveer 24.000 euro. Op grond van eerste bevindingen en ontvangen signalen was er aanleiding voor een verdiepingsslag in het onderzoek waardoor een vervolgopdracht is verstrekt voor circa 33.058 euro. In totaal verwacht de provincie een factuur van ongeveer 58.000 euro. Het onderzoek werd ingesteld nadat Zeeuwse PVV-leden Statenfractie-voorzitter Peter van Dijk beschuldigden van gesjoemel.

Fraude

Uit het onderzoek van KPMG bleek dat de Zeeuwse PVV voor minstens 816,75 euro aan onterechte declaraties ingediend heeft. In twee andere gevallen is ook sprake van onterechte declaraties bij de PVV, maar is de hoogte van het bedrag niet meer vast te stellen. Opvallend is dat fractielid Vincent Bosch, die de kwestie aankaartte, volgens het rapport zelf ook geknoeid heeft met een declaratie. Bosch zegt de factuur van 816,75 euro terug te gaan betalen.

Offerte

uit het antwoord op de vragen van Forum voor Democratie bleek dat de provincie geen andere offertes heeft opgevraagd bij bedrijven die het onderzoek hadden kunnen doen. Volgens de provincie is KPMG een van de weinige bedrijven die over de benodigde forensische expertise beschikken om dergelijk onderzoek te kunnen doen.

Lees ook: