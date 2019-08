Parkinsonpatiënt Janine naait met trillende handen kinderkleding om geld op te halen voor onderzoek

Doeswijk heeft een atelier aan huis waar ze dozen vol met lapjes stof heeft staan. "De meeste lapjes had ik over omdat ik coupeuse ben en in de loop der jaren wat bij elkaar heb verzameld. De restjes waren te klein om er volwassen kleding van te maken dus toen ik in een magazine patronen zag voor kinderkleding leek me dat een goed idee", vertelt Doeswijk.

Hobby

Ondanks dat haar handen niet altijd willen meewerken heeft Doeswijk er wel plezier in. "Ik vind het heel leuk om te creëren en ook al duurt het een paar dagen totdat ik een kledingstuk af heb, dat maakt me niets uit. Ik zie het groeien onder mijn handen en dat geeft mij voldoening."

Toen ik pas net wist dat ik Parkinson had, keek ik heel vaak naar de dingen die ik niet meer kon'" Janine Doeswijk - Jamin, Parkinsonpatiënt

De dokters constateerden in 2016 dat Doeswijk de ziekte Parkinson heeft en dat viel haar zwaar. "Ik heb daarvoor twee TIA's gehad en in het begin toen ik pas net wist dat ik Parkinson had, keek ik heel vaak naar de dingen die ik niet meer kon", vertelt Doeswijk. "Dat irriteerde me dus ik heb veel dingen moeten vereenvoudigen en daar heb ik mee leren leven."

Slaaptekort

Vanwege de pijn is Doeswijk vaak moe. "Ik slaap heel weinig vanwege de pijn, maar als ik eenmaal in beweging kom gaat het wel weer." Vandaar dat ze 's ochtends vaak meteen begint met kinderkleding maken. "Het brengt me tot rust en het geeft mij weer een doel om te leven want ik ben niet het type om achter de geraniums te zitten", grapt Doeswijk.