Bewapende jongen in Goes blijkt prijswinnaar op de kermis

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De politie kreeg rond half zeven een melding dat in het centrum van Goes vier jongeren liepen, van wie er één een pistool in zijn handen had. Op de beelden kon niet worden gezien of het om een echt of een neppistool ging. De jongeren werden niet meer aangetroffen, waarop de politie een onderzoek instelde naar de identiteit van het viertal.

Neppistool

Uiteindelijk bleek dat de jongen met het pistool in Kapelle woonde waar agenten de jongen aantroffen en het pistool in beslag namen. Het bleek een nepvuurwapen te zijn, dat nauwelijks van echt was te onderscheiden en dreigend kon overkomen. Volgens de politie schrok de Kapellenaar toen hij de camerabeelden zag, waarop te zien was dat hij eerder op de avond met een pistool op de Beestenmarkt liep. Hij had het wapen op de kermis gewonnen. De jongen is doorverwezen naar bureau Halt. De kermisexploitant is gevraagd maatregelen te nemen tegen deze op vuurwapens lijkende prijzen.