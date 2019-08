'Ondernemen is helemaal niet eng'

Deze zomerondernemers vielen in de prijzen: v.l.n.r: Lisanne Saarloos, Véronique Dellebeke, Boris Odinot en Breel Beusenberg (foto: Omroep Zeeland)

De 23-jarige Boris Odinot uit Zierikzee mag zich vanaf vandaag de beste ZomerOndernemer 2019 noemen. Odinot is freerunner. Freerunnen is een buitensport waarbij alles op straat wordt gebruikt om tegen aan te lopen of trucjes op te doen. Met behulp van het project is hij voor zichzelf begonnen. Odinot mag later dit jaar naar de landelijke finale.

Véronique Dellebeke uit Middelburg behaalde de tweede plaats. Dellebeke studeert aan de kunstacademie in Gent en doet aan fotografie en ze maakt video's. Dellebeke: "Dit project heeft me veel gebracht. Ik heb zoveel kennis meegekregen die ik in België niet leer omdat de regels anders zijn dan in Nederland. Daarbij is het leuk om met zo'n gevarieerde groep, de één is nagelstyliste en de ander doet iets met rietjes, elke week samen te komen."

ZomerOndernemer 2019

De Zeeuwse zomerondernemers van 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Workshops

De groep van 20 Zeeuwse jonge ondernemers heeft de afgelopen weken verschillende workshops gevolgd van ervaren Zeeuwse ondernemers en ze zijn bij bedrijven als Omoda in Zierikzee op bezoek geweest. Projectleider Cleopatra O'Bryan: "We willen jongeren laten zien dat ondernemen hartstikke leuk is. Heel veel jonge mensen hebben plannen om een onderneming te starten maar weten niet waar ze moeten beginnen."

ZomerOndernemer is een landelijk project en wordt in achttien regio's in het land georganiseerd door Stichting The New Entrepreneur. Alle regio's leveren een winnaar af die de regio mag vertegenwoordigen.