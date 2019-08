Regen en toch: het is nog steeds te droog in Zeeland

Droogte op het land. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het neerslagtekort in Zeeland is iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Landelijk ligt het neerslagtekort op 193 millimeter, 93 millimeter meer dan gemiddeld in augustus. Maar, in 2018 was het neerslagtekort nog groter, toen was er een tekort van 300 millimeter.

Heel lang, stevig doorregenen

Die droogte is, ondanks voorspelde regen, niet zo snel opgelost. "Tweehonderd millimeter is meer dan er normaal in twee, bijna drie, maanden tijd valt", zegt weervrouw Dorien Bouwman. "Dus het moet echt wel heel lang, heel stevig doorregenen omdat weer een beetje in te halen."

In het rapport staat dat vooral op de plekken waar geen of beperkte wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem mogelijk is, de gevolgen van het neerslagtekort duidelijk merkbaar is. Dat geldt onder andere voor Zeeland.

Zilt water

Om de droogte tegen te gaan, hebben een aantal waterschappen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Dat betekent dat boeren grondwater niet mogen gebruiken voor beregening als het peil onder een bepaalde stand komt. In Zeeland zijn er niet of nauwelijks onttrekkingsverboden, omdat het oppervlaktewater op veel plekken van nature zilt is en dus niet geschikt voor beregening.