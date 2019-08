Waarom cliënten Cynthia en Erik zélf de zorg in willen

Vier depressies heeft ze gehad, waarvan één hele zware en ook nog twee keer een burn-out. Cynthia (42) uit Vogelwaarde is een vechter en kan daardoor die zware periode nu achter zich laten. Ze wil met haar ervaring andere mensen met psychische problemen gaan helpen. Van hulp krijgen naar hulp geven.

'Ze zien alleen je ziekte'

"Het was soms zwaar, zo zwaar." vertelt Cynthia over de sombere periodes in haar leven. Haar zoektocht naar goede zorg en hulp duurde jaren. Hoe het niet moet volgens haar: "Klinische behandelingen, afstandelijk. Ze zien niet jou, maar alleen jouw ziekte, aandoening." Wat haar hielp: "Gezien worden, ik als mens, als Cynthia. Kijken wat ik wel goed kan en thuis geholpen worden waar nodig. Dat vond ik hier in Terneuzen, bij Zeeuwse Gronden."

Sinds vorig schooljaar biedt Scalda de opleiding Maatschappelijke Zorg aan. Vorig jaar zijn er acht 'ervaringsdeskundigen' gestart. De opleiding duurt gemiddeld drie jaar en wordt in de vorm van BBL (werken en leren) en deeltijd aangeboden. Dit jaar start een groep van elf studenten aan de opleiding. De eerste lichting studeert naar verwachting in 2021 af.

Erik: 'Ik heb periodes gehad waarvan ik dacht: kom ik hier nog uit?'

Zeeuwse Gronden is een zorginstelling die met de cliënten beweging opzoekt. Therapie met paarden, naar buiten gaan, klussen, voor de dieren zorgen. Dat onderdeel, het ondernemen, is iets wat Erik (31) uit Terneuzen erg aanspreekt. Hij heeft als cliënt tien jaar begeleiding en hulp gehad via Zeeuwse Gronden.

"Ik heb zware periodes gehad. Zo zwaar dat ik dacht, kom ik hier nog uit?" Bij Zeeuwse Gronden vond hij warmte, rust en huiselijkheid. "De dag begint met een bakje koffie en een gesprek aan de lange keukentafel. Heb je een goede dag, vertel er maar over. Is ie minder? Schouders eronder en aan de slag." Hij begint net als Cynthia in augustus met de opleiding. Erik: "Ik hoop als voorbeeld te kunnen dienen voor anderen. Zie je, het kan, echt."

Samen met drie andere cliënten vormen Erik en Cynthia de eerste lichting van Zeeuwse Gronden die aan de opleiding gaat beginnen. Erik lacht: "Ik heb er echt zin in, al zal de schoolbank weer even wennen zijn."

Waken voor te veel betrokken zijn

Zijn ze niet bang dat hun ervaring ook tegen hen gaat werken? Dat ze te betrokken raken bij de cliënten? Cynthia: "Dat is inderdaad wel lastig. Hoe bewaar je die afstand? Maar ik denk dat we tijdens de opleiding leren hoe daar mee om te moeten gaan." Erik: "Ik zal mezelf ongetwijfeld tegen komen. Ook daar kun je weer wat uit halen en die ervaring gebruiken om anderen te helpen, denk ik."