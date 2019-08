Hier aan de kust, de Zeeuwse kust waar je op het terras vaker in het Engels wordt aangesproken

Terrasweer in Middelburg, augustus 2018. (foto: Ria Brasser)

Achter de schermen worden buitenlandse werknemers al langer ingezet, zoals in bijvoorbeeld de schoonmaak, afwas en keuken. In de bediening is dat relatief nieuw. Uit een belronde langs verschillende Zeeuwse horecabedrijven en uit reacties van de brancheorganisaties blijkt dat buitenlands personeel voor de schermen, in de bediening, vooral de laatste twee jaar is toegenomen.

Alternatief is sluiten

Volgens Arthur van Disseldorp, voormalig regiomanager van de Recron in Zeeland, hebben horeca-ondernemers weinig andere keuze dan buitenlandse werknemers in te huren. "Het alternatief is dat ze een deel van het terras sluiten of hun zaak moeten veranderen in een zelfbedieningsrestaurant."

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het personeelstekort niet de enige reden waarom er buitenlandse krachten worden ingezet. "Werkgevers zien in dat het bestaande personeel niet als vroeger zes dagen in de week wil werken", zegt Jacco de Lignie, regiovoorzitter van KHN Zeeland.

Misverstanden

Daarnaast willen werkgevers vaste krachten ook in het hoogseizoen de kans geven om met het gezin op vakantie te gaan. Dit allemaal om de horeca aantrekkelijker te maken en te houden voor bestaand personeel en een goede balans te bieden tussen werk en privé. Gevolg van deze maatregelen is wel dat er in plaats van twee barmannen nu drie nodig zijn om het rooster rond te krijgen.

De KHN vindt wel dat de inzet van buitenlands personeel niet tot misverstanden mag leiden tussen de gast en het personeel. Daarom moet er volgens de branchevereniging altijd een goede mix zijn in een bedrijf tussen Nederlands sprekende werknemers en mensen die dat niet of minder goed kunnen.

In de Randstad is dit al de normaalste zaak van de wereld" Arthur van Disseldorp, voormalig manager Recron

Van Disseldorp verwacht dat er de komende jaren alleen maar meer buitenlandse krachten worden ingezet in de bediening, maar niet uit Oost-Europese landen. "De economie trekt daar aan, de lonen stijgen en ze kunnen dus dichter bij huis goede banen vinden." Van Disseldorp ziet dat de eerste bedrijven al personeel van buiten Europa aantrekken. "Het is zo dat zij het werk uitvoeren, wat mij niet meer willen doen."

Zeeland zal niet aan trend ontkomen

Hoewel Van Disseldorp snapt dat niet iedereen erop zit te wachten om in het Engels te worden aangesproken op het terras, verwacht hij dat het de komende jaren alleen maar meer zal gaan voorkomen. "In de Randstad is dit al de normaalste zaak van de wereld. En aan die trend zal Zeeland niet ontkomen."