Eerste vuilnistruck volgetankt met honderd procent biodiesel

De bestaande gemeentelijke voertuigen hoeven niet omgebouwd te worden want de motoren kunnen ook op honderd procent HVO rijden. "We hebben pas een nieuwe aanbesteding gehouden waardoor we op dit moment vijf voertuigen hebben die geschikt zijn. Eind van het jaar krijgen we er nog twee en op den duur als ons hele wagenpark wordt vervangen dan moeten ze allemaal op HVO gaan rijden", zegt Meeuwisse.

Dankzij de biodiesel wordt de CO2 uitstoot met 2,6 kilogram per liter verlaagd ten opzichte van gewone diesel. Het is dus een stuk duurzamer, maar wel iets duurder. "HVO wordt nog in kleine hoeveelheden geproduceerd in Nederland waardoor het een paar centen per liter duurder is", zegt Joep Fassaert, leverancier van de biodiesel.

Van links naar rechts: Joep Fassaert, HVO leverancier, Loes Meeuwisse, wethouder gemeente Goes en Paul de Rijke, bedrijfwagenspecialist (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de gemeente Goes, maar ook de Zeeuwse Reinigingsdienst en de DNWG maken gebruik van biodiesel. In Zeeland wordt bij twee tankstations biodiesel aangeboden die voor honderd procent uit HVO bestaat, in Goes en Terneuzen. Daarnaast wordt in Terneuzen ook een mengsel met gewone diesel aangeboden, met 50 procent HVO en 50 procent gewone diesel.

