Wielrenners Middelkamp voelen zich rocksterren in Zuid-Amerika

Wielrenners van Middelkamp maken zich klaar voor vertrek naar Frans Guyana (foto: Omroep Zeeland)

Er was nog wat stress voor vertrek of de koffers niet te zwaar waren en of alle bidons, herstelrepen en gelletjes er wel in pasten, maar uiteindelijk is al het materiaal in een busje gegaan richting Parijs. "We rijden eerst naar Parijs, daar slapen we dan een nacht omdat we volgende morgen vliegen naar Cayenne, de hoofdstad van Frans Guyana. Daar staan dan camera's van zeg maar Omroep Guyana op ons te wachten en dan voelen we ons echt een beetje rocksterren. Wielrennen is er heel populair."

Ploegleider Ad Polak van Theo Middelkamp over de Ronde van Frans Guyana

De ploeg heeft in 2015 ook al meegedaan aan de wedstrijd in het buurland van Suriname dus ze weten wat ze te wachten staat. Coureur Pieter Vette uit Heinkenszand:"Alles is er natuurlijk anders. Het klimaat is anders. We fietsen delen door de jungle waar dan soms opeens mensen uit komen rennen om te kijken, maar soms staan er ook duizenden mensen langs de kant. Omdat het live op televisie is hoor je ook de helikopters boven je hoofd. Zaken zijn er ook vaak wat minder strak geregeld dan in Nederland maar dat vind ik juist wel fijn. Dat ligt me wel."

De Ronde van Frans Guyana start komende zaterdag en duurt acht dagen.

Wielrenners Eloy Raas en Pieter Vette over de Ronde van Frans Guyana