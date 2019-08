Blij dat ik glij: nieuwe speeltuin in Westdorpe valt in de smaak

"Het was eigenlijk een speeltuin zoals alle anderen", zegt Babet van Bokhoven uit Westdorpe. "Gewoon met een glijbaan en een wip." De glijbaan is gebleven, maar de wip heeft plaatsgemaakt voor iets anders. "Een tokkelbaan! En een grote trampoline, wat springkussens en een familieschommel."

Volgens Judith Meyer-Baecke van de Baeckermat was het al langer een wens de speeltuin op te knappen. "Het was ook nodig, er waren wat onderdelen verouderd en er lag een parkeerplaats direct naast de speeltuin." De parkeerplaats is verplaatst naar de andere kant van het terrein, waardoor vanaf het terras nu vrij zicht is op de speeltuin. "Dat wordt heel erg gewaardeerd door ouders. Zij kunnen nu hun kinderen in de gaten houden terwijl ze op het terras zitten."

Een goochelaar verzorgde de officiële opening van de speeltuin (foto: Omroep Zeeland)

De speeltuin was in maart al klaar, maar toen moest het gras nog groeien. In de tussentijd is de speeltuin uitgebreid getest, door kinderen én volwassenen. "Ja, we hebben zelf ook de nieuwe toestellen uitgeprobeerd", zegt Judith Meyer-Baecke stralend. "En je ziet dan ook bij volwassenen dat er een grote glimlach op het gezicht komt." Vanmiddag is dat niet anders bij de kinderen die in de speeltuin spelen. "Ik vind de tokkelbaan heel leuk", aldus Indy Kindt uit Westdorpe. "Hij gaat heel erg hard en hij glijdt fijn."

Babet van Bokhoven, Indy Kindt en Lize Heller uit Westdorpe hebben de speeltuin uitgeprobeerd (foto: Omroep Zeeland)