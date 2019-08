Op het terras in het Engels bestellen; 'het is een beetje gek, maar we doen het wel'

Buitenlandse werknemers in de horeca is niet nieuw. Ze worden al sinds een jaar of tien ingezet, maar dan vooral achter de schermen, zoals in de schoonmaak, keuken of de afwas. Maar door het nog steeds grote personeelstekort werken buitenlandse werknemers nu ook vaker voor de schermen, in de bediening.

Ingrid van Liere is meer dan tevreden over de Poolse studenten die deze zomer bij haar aan het werk zijn. Maar toch houdt ze de hoop dat de Nederlandse jeugd weer voor werk in de horeca gaat kiezen. Daarin blijft ze wel realistisch. "We zitten hier in een krimpregio. De jeugd trekt weg naar de Randstad. En er is hier gewoon weinig jeugd." Ze verwacht dan ook dat horeca-ondernemers in de toekomst vaker buitenlands personeel zullen gaan inzetten.

Wisselend beeld

Voor dit verhaal heeft Omroep Zeeland met tal van horecaondernemers gesproken. Uit die gesprekken bleek dat er op meerdere plekken in Zeeland al veelvuldig buitenlands personeel wordt ingezet in de bediening. Maar er zijn ook ondernemers die geen behoefte hebben aan buitenlands personeel, omdat ze nog voldoende jeugd uit de regio hebben kunnen vinden.

Het gebrek aan jeugd is een van de oorzaken waarom er buitenlands personeel wordt ingezet. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Ingrid van Liere hebben vooral de strandpaviljoens die zich richten op gezinnen met kinderen meer moeite met het vinden van geschikt personeel. En hebben de wat meer trendy zaken juist minder problemen omdat ze een vaak wat jongere doelgroep aantrekken. En dat vinden de meeste jongeren een leukere werkomgeving.

Worsteling

Hoewel buitenlandse werknemers qua inzet en kwaliteit van werken niet onder doen voor hun Nederlandstalige collega's, worstelen horeca-ondernemers wel met de manier waarop ze deze nieuwe medewerkers inzetten. Ze hebben namelijk wél een minpunt: ze spreken weinig tot geen Nederlands.

Gasten reageren wisselend op Engelstalige bediening (foto: Omroep Zeeland)

De mensen op straat die wij erover spreken vinden dat raar. Of zoals een man uit Utrecht het uitlegt: "Als ze zouden zien dat ik buitenlands ben en ze spreken me daarom in een andere taal aan, dan zou ik dat netjes vinden. Maar liever eerst Nederlands. In Nederland."

Geen probleem

Maar er zijn ook andere, krachtigere reacties te horen, zoals van een man uit Eede "Als je hier bent, dan vind ik dat je gewoon Nederlands moet kunnen spreken." Hij voegt er wel aan toe dat het voor hem geen probleem is om te switchen naar het Engels om een biertje te bestellen. "Ik red me in het Engels ook prima. Is wel zo'n beetje onze tweede taal hè!"

En hoewel de meesten het een beetje gek vinden, leggen ze zich al snel neer bij de situatie en schakelen ze over op Engels. "Maar 't blijft een beetje raar om in eigen land Engels te spreken", legt een vrouw uit Eindhoven uit. "Maar het gekke is wel dat we daar gewoon aan meewerken en ook in het Engels gaan bestellen. Zo zijn wij Nederlanders blijkbaar."

Zit ik hier in Nederland, word ik in het Engels aangesproken!" Reactie van een toerist

Ingrid van Liere merkt met enige regelmaat dat niet alle gasten ervan zijn gediend om in het Engels te worden aangesproken. "En dat zijn dan best venijnige reacties", legt ze uit. "Zit ik hier in Nederland, word ik in het Engels aangesproken! We leggen dan altijd even uit dat we met een personeelstekort te maken hebben. En ik zeg dan ook dat er altijd collega's zijn die Nederlands spreken, en we ze wel gewoon te woord kunnen staan."

In het Nederlands welkom heten

Het was niet de eerste keus van Van Liere om buitenlandse werknemers in te huren. "Het heeft nooit mijn voorkeur gehad. Maar je hebt toch handjes en poppetjes nodig die dingen kunnen wegbrengen naar een tafel. En als we die kunnen krijgen uit het buitenland dan zijn die van harte welkom." Maar Van Liere hanteert wel een duidelijke regel. Zo mag alleen het Nederlands sprekende personeel bestellingen opnemen, omdat ze het wel belangrijk vindt dat haar gasten in het Nederlands welkom worden geheten.