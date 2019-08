Frankrijk en België verbieden pulskor meteen

Veel Zeeuwse vissers gebruiken een pulskor, waarmee ze elektrisch vissen (foto: Omroep Zeeland)

Frankrijk liet er eerder vandaag geen enkel misverstand over bestaan: Rond het middaguur werd het Nederlandse ministerie van LNV officieel op de hoogte gebracht door de Franse regering. Maar de Belgen hebben alleen informeel van zich van zich laten horen.

Het Europese parlement bepaalde eerder dit jaar dat het vissen met kleine stroomstootjes (pulsvisserij) per medio 2021 in heel Europa is verboden. Maar in hun eigen 12-mijlszones mochten de landen per vandaag al de pulsvisserij verbieden.

Woordvoerder Cas Caljouw van de Zeeuwse pulsvissers ziet de ontwikkelingen gelaten aan. Op dit moment zijn er zes Zeeuwse viskotters in de territoriale wateren van Frankrijk en België. Zolang er geen officiële verklaring is van de Belgen, zullen de Zeeuwen voor de Vlaamse kust blijven vissen. Als die verklaring wél komt, gaan de Zeeuwse vissers naar een ander deel van de Noordzee. Een andere mogelijkheid is dat ze overschakelen op het vissen van garnalen. Dat gebeurt niet met een pulskor, en blijft dus toegestaan.

ITEM Verbod pulsvisserij

Lees ook: