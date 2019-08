Wandeling Middelburg Mysterieus (foto: Omroep Zeeland)

De wandeling begint met het verhaal van vrouwen die op de Markt in Middelburg ter dood werden veroordeeld. "Mannen werden opgehangen op het schavot. Het stond dan zwart van de mensen, een executie trok altijd heel veel publiek. Vrouwen die ter dood veroordeeld waren, werden via de wurgpaal omgebracht. Vrouwen hadden zo goed als geen rechten, moesten ieder jaar een kind baren, konden enge ziektes krijgen, noem maar op. Maar één ding mocht absoluut niet gebeuren, je mocht nooit onder de rokken kunnen kijken. Vandaar dat vrouwen aan de wurgpaal werden gewurgd."

Gids Jan vertelt met humor over moordenaars, spoken en pestlijders. Een van de 25 deelnemers was enthousiast: "Wij zijn recent vanuit Limburg naar Middelburg verhuisd. Dit is een fantastische manier om onze nieuwe stad te leren kennen. Hij vertelt het zo leuk!"

Mysterieus Middelburg startte in 2016 als de allereerste Zeeuwse ghostwalk. Nu de tweede wandeling in Vlissingen is gestaakt, is het opnieuw de enige. De wandeling duurt twee uur en op 26 september is de volgende editie.

De donkere kant van Middelburg belicht tijdens wandeling