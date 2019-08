'Neger van Terneuzen' krijgt voor even een zeecontainer

Oprichter van Porgy en Bess: Frank Koulen (foto: Gemeente Terneuzen)

Frank Koulen die ook wel de Neger van Terneuzen werd genoemd, krijgt op 30 augustus een 'eigen' zeecontainer, omdat de oprichter van het jazzcafé alles met de bevrijding te maken heeft, legt Hans Zuiderbaan, voorzitter van de programmastichting, uit. "Dankzij de bevrijding bestaan wij!"

Oude foto's in een zeecontainer

In de zeecontainer komen bezoekers alles over Koulen en Porgy en Bess te weten. "Het is een container van zes meter lang en drie meter breed. Daar hebben we wat foto's uit die tijd en wat tekstblokjes en een televisiescherm geplaatst waar een aantal beelden, begeleid met muziek uit de opera Porgy en Bess, vertoond worden", aldus Zuiderbaan.

Frank Koulen is in 1922 geboren in Suriname en vertrok in 1940 naar Curaçao en nam daar dienst als marinier om te helpen bij de bevrijding. Zo kwam hij in Nederland terecht, legt Zuiderbaan uit. "Samen met 700 Britse militairen en een paar Nederlanders kwam hij in Terneuzen en werd hier gelegerd. Hij werd boogschutter op een afweergeschut dat bovenop het gerechtsgebouw stond waar een marinesteunpunt was."

Man met veel initiatief

Volgens Zuiderbaan heeft Koulen heel wat teweeggebracht in Terneuzen. "Het was een man met veel initiatief. Toen hij hier terechtkwam met een aantal Surinaamse vrienden maakten ze allemaal indruk op de dames hier. Ze hebben ook allemaal een meisje gevonden in Terneuzen waarmee ze verder gingen in hun leven."

Vorig jaar verscheen een biografie over Koulen, geschreven door Tjeu Strous en werd een standbeeld van hem onthuld in de Noordstraat, op een steenworp afstand van het jazzcafé. In 2011 kwam een documentaire over Koulen uit met de titel De neger van Terneuzen.