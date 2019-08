'Die mannen keken me echt aan van wat doet ze nou?'

De volkstuin, oorspronkelijk bedoeld voor arbeiders die op een eigen lapje voedsel konden kweken, is heel lang een mannendomein geweest. Pas aan het eind van de vorige eeuw begon dat beeld te veranderen. "Toen ik hier kwam was mijn perceel omringd door die van gepensioneerde mannen."

Nu zijn dat bijna allemaal vrouwen, zegt de 61-jarige Pieterse. Haar vereniging Kweeklust bestaat 100 jaar. Het precieze aantal vrouwelijke leden is niet te achterhalen, want het geslacht wordt niet altijd geregistreerd. Maar dat dat er minimaal 161 -van de in totaal 562 leden- zijn, is zeker.

Ina begon haar volkstuin om bloemen te kweken (foto: Omroep Zeeland)

Ze werd destijds door haar buurmannen met enige argwaan bekeken. Eigenlijk wilde ze alleen bloemen op de volkstuin kweken. Want dat is haar hobby: bloemschikken. "Toen ik bloemen ging inzaaien keken die mannen me aan van wat doe je nou, dat is toch zonde van de tuin." De mannen over wie ze praat hebben nu geen tuinen meer. In de loop der jaren is het aangezicht van het complex, maar ook de sfeer, volgens Ina flink veranderd.

Jonge ouders haken vaak af vanwege het vele werk

"Je ziet steeds meer jonge gezinnen. Ouders die hun kinderen willen laten zien hoe iets groeit. Jammer is dan weer wel dat die vaak afhaken, omdat het ze het werk onderschatten. Want ze hebben daarbij toch ook een baan. Zo ontstaan er veel wisselingen op het complex. En er worden meer exotische gewassen gekweekt, en ook de 'vergeten groenten. En bloemen, je ziet nu overal bloemen."

Volkstuinen waren heel lang een 'mannending' (foto: Omroep Zeeland)