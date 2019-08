3,5 jaar cel geëist voor brandstichter Goes en Kapelle

De man wordt ervan verdacht verschillende kliko's in brand te hebben gestoken. De 19-jarige verdachte zit al zeven maanden in voorlopige hechtenis. Die gaan van de eventuele straf af.

De brand aan de Rietweg begon bij kliko's in een schuur en sloeg daarna over op het huis van de achterburen. Al snel bleek dat de brand was aangestoken en dat zorgde bij mevrouw Anthonisse, de eigenaresse van de schuur, voor een erg onveilig gevoel. Bij de brand vielen geen gewonden.

De schade na de brand in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte was achttien ten tijde van de brandstichtingen. Die waren tussen mei en oktober 2018 in Goes en Kapelle. Na zijn aanhouding heeft de man bekend. De officier van justitie prijst de verdachte daarvoor. "De verdachte heeft schoon schip willen maken. Hij heeft bekend en verklaard wat hij zich kon herinneren."

Slachtoffers in de zaal

De buren uit Goes die hun huis en hun schuur zijn verloren zitten in de zaal. De verdachte is ook aanwezig. Vandaag gaat de rechtbank het hebben over vijf brandstichtingen. Het dossier is dikker, maar omdat het om soortgelijke branden gaat vindt de rechtbank het voldoende om het over ongeveer de helft van de brandstichtingen te hebben. Verdachte: "Ik heb er op dit moment weinig over te zeggen. Het had nooit mogen gebeuren, maar het is gebeurd."

De schade na de brand in Goes van vorig weekend (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank vraagt de verdachte om eens te vertellen wat er is gebeurd de nacht dat de schuur en het huis in vlammen opgingen. Dat wil de verdachte niet, want hij heeft het al vier keer verklaard. Hij zegt wel dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat de slachtoffers hun huis en schuur kwijtraakten. De rechtbank vraagt wat dan wel de bedoeling was. Verdachte: "Ik had de gevolgen hier nooit van overzien."

De verdachte werkte alleen

Hij heeft een houtje aangestoken naast het huis en hij ging weg. Maar hij kwam weer terug en stak nog iets aan en ging weer weg. Daarna kwam hij een derde keer terug om te kijken of het niet oversloeg naar het huis en dat leek niet zo te zijn. Dat bleek later een verkeerde inschatting te zijn. Hij stak alle branden alleen aan en hij gebruikte een aansteker. Alleen bij de branden in Kapelle zegt de verdachte niet alleen te hebben gehandeld.

De verdachte had een moeilijke tijd De verdachte had het in de tijd van de branden moeilijk. Hij was net een vriend verloren, het ging slecht op school en hij kon naar eigen zeggen met niemand praten. Hij dronk veel en alcohol blijft een probleem voor hem. Volgens de psycholoog is de kans op herhaling groot als de verdachte blijft drinken. Hij moet hiervoor hulp krijgen, is het advies. De moeder en de stiefvader van de verdachte zijn niet bij de zaak aanwezig. Hoewel de verdachte zegt dat hij een goede band met ze heeft, zijn ze er niet op zijn verzoek. "Anders zitten ze hier heel de dag naar mijn problemen te luisteren. Mijn moeder heeft het heel moeilijk mee en daarom heb ik liever dat ze thuis blijven."

(foto: Omroep Zeeland)

Moeder belt de brandweer

De rechtbank praat met de verdachte over de andere brandstichtingen. De verdachte weet veel details niet meer en verwijst vaak terug naar zijn eerdere verklaringen in het dossier. Hij bekent tot nu toe wel alle branden die zijn besproken. Zo ook een brand die uit de hand dreigde te lopen. De telefoon van de verdachte was leeg en dus liep de verdachte snel terug naar zijn moeder zodat zij de politie en de brandweer kon bellen. Dat hij de brand had aangestoken, zei hij er niet bij.

Schadevergoedingen voor de slachtoffers

De slachtoffers uit Goes eisen een schadevergoeding. De mevrouw die de schuur verloor vraagt in materiële en immateriële schade zo'n 3800 euro terug. Ze zegt: "Als je ziet wat het met jezelf doet. Ik heb nog steeds slapeloze nachten. Je wilt niet weten wat het met je doet." De officier van justitie vindt dat zo'n 2000 euro hiervan moet worden toegewezen en vraagt de rechtbank dat te doen.

De buren die hun huis verloren vragen zo'n 49.000 euro terug. Een immateriële schadevergoeding vragen ze niet. Hun nieuwe huis is drie weken geleden opgeleverd. Ze werden op tijd wakker omdat hun zoon nog wakker was die het dichts bij de brand sliep. Hij kon de rest wekken. De zoon van 14 werd eerst als verdachte gezien en heeft nog steeds last van de brand. Hij is volgens zijn vader ook blijven zitten op school door de gevolgen van de brand.

De officier van justitie vraagt om 20.000 euro voor deze mensen, omdat de rest van de kosten niet uitgesplitst kan worden en omdat oude spullen die verloren gingen niet meer hun nieuwwaarde hadden volgens de wet.

'Mijn cliënt heeft hulp nodig'

De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt vooral hulp nodig heeft. Advocaat: "Mijn cliënt is niet geholpen met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf." Zolang de verdachte vastzit kan hij volgens de advocaat niet geholpen worden. Advocaat: "Ik zie meer in een lange begeleiding van de reclassering, een onvoorwaardelijk strafdeel gelijk aan het voorarrest met een flink voorwaardelijk deel en een flinke werkstraf."

De verdachte krijgt het laatste woord: "Ik heb oprecht spijt". De gevolgen van de brand waren nooit zijn bedoeling zegt hij. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

