Brandstichter Goes en Kapelle voor de rechtbank

De 19-jarige verdachte zit sinds 21 januari in voorlopige hechtenis. De brand aan de Rietweg begon bij kliko's in een schuur en sloeg daarna over op het huis van de achterburen. Al snel bleek dat de brand was aangestoken en dat zorgde bij mevrouw Anthonisse, de eigenaresse van de schuur, voor een erg onveilig gevoel. Bij de brand vielen geen gewonden.

De schade na de brand in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte was achttien ten tijde van de brandstichtingen. Die waren tussen mei en oktober 2018 in Goes en Kapelle. Na zijn aanhouding heeft de man bekend. Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat van de verdachte vonden dat de man onder voorwaarden zijn zaak thuis af mocht wachten. De rechtbank ging hier niet in mee en besloot dat de man tot aan de behandeling van zijn zaak vast moest blijven zitten.

Slachtoffers in de zaal

De buren uit Goes die hun huis en hun schuur zijn verloren zitten in de zaal. De verdachte is ook aanwezig.

