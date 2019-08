'Verhuizing' 20 milieuambtenaren kost provincie 3 miljoen

Compensatie

Het gaat om twintig gespecialiseerde medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), de gezamenlijke milieudienst van provincie, gemeenten en waterschap. Zij gaan vanwege een wetswijziging vanaf 1 oktober werken onder het grotere DCMR, de milieudienst van de regio Rotterdam. Onderzoeksbureau KPMG heeft in opdracht van de provincie Zeeland en de RUD berekend wat de kosten zijn van deze verandering en kwam uit op een bedrag van 2,8 miljoen euro.

Stadhuis van Terneuzen (foto: OZ)

De grootste kostenpost van 1,7 miljoen euro is de compensatie aan de RUD voor het wegvallen van taken en uren. Er is minder personeel en er zijn minder milieucontroles, maar er zijn nog wel kosten voor huisvesting, secretariaat en directie. Op de vraag waarom dit bedrag zo hoog is, wil directeur Anton Van Leeuwen van de RUD nog niet reageren.

Afscheidsbijeenkomst van 10.000 euro

Ook al blijven de twintig medewerkers op dezelfde plek in het stadhuis van Terneuzen werkzaam, er is wel een afscheidsbijeenkomst van 10.000 euro begroot. Ook moeten de milieuambtenaren die vanaf 1 oktober onder 'Rotterdam' vallen voortaan achter een scheidingswand werken. Het plaatsen van die wand kost 11.000 euro. Voor de post 'compensatie toelagen en vakantieverlof' is 50.000 euro uitgetrokken. Het hele sociaal plan kost in totaal 227.000 euro.

We kunnen er alles van vinden, maar als je het onafhankelijk laat onderzoeken dan moet je ook achteraf niet piepen" Dick van der Velde, gedeputeerde

Het provinciebestuur is bereid de totale som van 2,8 miljoen euro te betalen. Dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde accepteert de tegenvaller van bijna 3 miljoen gelaten: ''We kunnen er alles van vinden, maar als je het onafhankelijk laat onderzoeken dan moet je ook achteraf niet piepen''. Op 30 augustus wordt het voorstel besproken in de Commissie Ruimte, 20 september komt deze uitgave in stemming in Provinciale Staten.