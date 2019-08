Rechtbank behandelt reeks branden Zeeuws-Vlaanderen

Het huis in de Hyacintstraat in Kloosterzande is afgezet. (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zijn er drie verdachten aangehouden in deze zaak. Eén van hen is minderjarig. De twee meerderjarige verdachten komen vandaag voor de rechter. Ze worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor een reeks branden. Het begon met kleine brandjes in Zeeuws-Vlaanderen van onder meer een verkeersbord, parasol en stapel kranten. Dat werden uiteindelijk autobranden, branden in touringcars en branden in schuren en woningen. In Stekene, net over de grens in België, brandden zes trailers uit bij een transportbedrijf. Justitie denkt dat de verdachten ook daar verantwoordelijk voor zijn.

De redder uit Kloosterzande

Volgens de politie deed de 31-jarige verdachte uit Kloosterzande zich regelmatig voor als 'ontdekker' van branden, en waarschuwde betrokkenen. Hij wordt als hoofdverdachte gezien. Deze verdachte wordt ook verdacht van het bezit van drugs, wapens en kinderporno.

Hij zegt nu dat hij alleen de chauffeur van het drietal betrokken was bij de branden. Hij werd volgens hem bedreigd. De jongste verdachte zou een mes hebben gehad en hebben gedreigd dat de man uit Kloosterzande zijn baan kon verliezen. Hij werkte voor de vader van de jongste verdachte.

De man uit Hulst zegt ook dat hij geen branden heeft aangestoken en dat ook hij onder dreiging mee ging. Ook hij wijst naar de minderjarige verdachte die er vandaag niet bij is. Bij sommige branden wijst hij ook naar de oudste verdachte uit Kloosterzande.

Steeds weer de derde verdachte

Als we de oudste verdachte mogen geloven, is de zaak van vandaag tijdverspilling. Bij alle branden en voorbereidingen voor branden wijst hij naar de minderjarige verdachte die er vandaag niet bij is. Die minderjarige verdachte schoof in de verhoren van de politie juist de schuld in de schoenen van de oudste verdachte.

De rechtbank gaat verder met de volgende brandstichting. De oudste verdachte weet even niet meer om welke brand het gaat. Als de rechtbank zijn geheugen heeft opgefrist, blijkt ook die brand op het conto van de minderjarige verdachte te moeten volgens de oudste verdachte.

Tijdlijn De brandweer rukte in zes weken tijd zes keer uit voor meldingen in de Bloemenbuurt in Kloosterzande, waarvan vijf keer naar hetzelfde adres. Op 7 januari rukte de brandweer 's avonds uit voor een schuurbrand in de Hyacintstraat. Een kleine maand later, op zondag 4 februari, stond er midden in de nacht bij dezelfde woning een auto in brand. Vrijdag 9 februari was het weer raak, een buitenbrand. Op 17 februari kwam de brandweer opnieuw in actie, dit keer voor metingen, er bleek een verhoogde concentratie gas in de woning te zijn. 19 februari volgde de vijfde uitruk naar het adres, toen bluste de brandweer een binnenbrand. Op 15 februari brandde in de Leliestraat, op zo'n twee minuten lopen van de Hyacintstraat, een bestelbus uit. De politie startte toen een onderzoek om te kijken of er sprake was van brandstichting en deed een oproepje aan mogelijke getuigen.

Vaak hetzelfde slachtoffer

Veel van de branden waren bij hetzelfde slachtoffer, die op een gegeven moment ook verhuisde om er vanaf te komen. Waarom die man het doelwit was weet de oudste verdachte niet. Dat slachtoffer vraagt een schadevergoeding van in totaal bijna 12.000 euro. Hij verloor onder meer zijn jeugdfoto's in de brand en zijn hond ging dood door de stress. Ook hebben hij en zijn naaste nog steeds psychisch last van de brand. Een ander slachtoffer vraagt zo'n 18.000 euro.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De oudste verdachte kan zich vinden in de rapporten die psycholoog over hem heeft geschreven. Hij erkent dat hij erg beïnvloedbaar is en maar moeilijk nee kan zeggen. Verdachte: "Ik had veel eerder die spiegel voorgehouden moeten krijgen, dan had ik hier niet gezeten." Volgens de psychiater is de oudste verdachte verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een erfelijke aandoening. Ze adviseren ook dat hij na een eventuele straf begeleid gaat wonen.

De andere verdachte heeft wat verkeersovertredingen op zijn kerfstok. Hij heeft ADHD. Hij heeft goed contact met zijn familie en ook zijn werkgever zit in de rechtszaal. Dat vindt de rechtbank een goed teken.

Lees ook: