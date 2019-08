Zestien gewonden bij ongeluk met meerdere auto's op Deltaweg (N256), weg in beide richtingen dicht

Ongeluk Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur ter hoogte van Wilhelminadorp. Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De beknelde persoon is door de brandweer uit de auto gehaald en de voertuigbrand was al snel geblust.

Files op de omleidingsroute

De weg is in beide richtingen dicht en ook de parallelweg is afgesloten, om de hulpdiensten de ruimte te geven om hun werk te doen. De Provincie Zeeland, die de weg beheert, heeft een omleiding ingesteld. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de N57, richting Middelburg. Ook op de omleidingsroutes ontstaan nu flinke files, meldt de ANWB.

Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. Ook over de toestand van de gewonden is nog niets duidelijk.

Ongeluk met meerdere auto's op Deltaweg (N256): meerdere gewonden en weg in beide richtingen afgesloten (foto: HV Zeeland)