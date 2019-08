Zestien gewonden bij ongeluk met meerdere auto's op Deltaweg (N256), weg urenlang afgesloten

In de auto's die bij het ongeluk betrokken waren, zaten ook kinderen. In ieder geval één kind is volgens een politiewoordvoerder naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de gewonden is nog niets duidelijk.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur ter hoogte van Wilhelminadorp. Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De beknelde persoon is door de brandweer uit de auto gehaald en de voertuigbrand was al snel geblust.

Ongeluk Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

De weg was in beide richtingen dicht en ook de parallelweg was afgesloten, om de hulpdiensten de ruimte te geven om hun werk te doen. Het duurde tot ongeveer 22.00 uur tot de weg weer vrijgegeven kon worden. Politiemedewerkers van de afdeling verkeersongevallenanalyse moesten uit Waalwijk komen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, zij arriveerden rond 18.00 uur.

De verkeersspecialisten van de politie deden ter plekke onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daarna werden de auto's weggetakeld en werd het wegdek gereinigd. Pas daarna kon de weg weer worden vrijgegeven.

Ongeluk met meerdere auto's op Deltaweg (N256): meerdere gewonden en weg in beide richtingen afgesloten (foto: HV Zeeland)

Rijkswaterstaat had na het ongeluk een omleiding ingesteld. Het verkeer werd geadviseerd om te rijden via de N57, richting Middelburg. Op de omleidingsroutes ontstonden vervolgens files, omdat er meer verkeer dan gebruikelijk over de wegen reed.

Vaker ongelukken

Op sociale media zeggen veel mensen dat de weg waar het ongeluk gebeurde gevaarlijk is en dat er vaker ongelukken gebeuren. De Provincie Zeeland, de beheerder van de weg, zegt in een reactie 'hard bezig' te zijn met het verbeteren van de verkeersveiligheid op dat traject. "Er worden verschillende varianten onderzocht want het is nogal complex", schrijft de provincie op Twitter.