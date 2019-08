Emiel Provoost uit Domburg Zeeuws kampioen ringrijden

Het was een spannende editie van het Zeeuws Kampioenschap Ringrijden op het Molenwater. Provoost bleef samen met plaatsgenoot Coen Minderhoud over. Beide ringrijders staken vier keer tien millimeter. Uiteindelijk viel in de vijfde beurt de beslissing: Minderhoud miste en Provoost stak raak.

Eén van de meest begeerde prijzen voor een ringrijder, het beeldje van koningin Beatrix, werd gewonnen door André van Maldegem uit Gapinge. Hij stak 26 millimeter, 20 millimeter en twee keer 10 millimeter.

André van Maldegemen uit Gapinge wint het beeldje van koningin Beatrix (foto: Omroep Zeeland)

Traditiegetrouw is het Molenwater in Middelburg omgebouwd tot ringrijparcours tijdens de folkloristische dag. 175 deelnemers strijden om de titel Zeeuws kampioen 2019. Voor veel ringrijders een serieuze aangelegenheid, maar verschillende ringrijders lijken ook vooral voor de gezelligheid mee te doen en dronken tussendoor een biertje.

Bij de huifkar op het grasveld zit deelnemer Jos Wisse met wat vrienden aan het bier, maar volgens hem heeft dat geen invloed op zijn prestatie. "Het ringsteken is een momentopname dat je op je paard zit en dan is mijn concentratievermogen veel hoger", zegt hij. Wisse heeft in de afgelopen 12 rondes ook nog geen ringen gemist. "Ik wil niet over mezelf zeggen dat ik het goed kan, maar het gaat vrij aardig", aldus Wisse.

Andere deelnemers besluiten het iets rustiger aan te doen zoals Angelina van der Maas: "Als ik rij drink ik geen alcohol want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dubbele ringen ga zien". Om alle alcoholvrije ringrijders en het publiek te voorzien van frisdrank staat de 10-jarige Henning Denham voor zijn huis met een koffie en limonade. "Het is de eerste keer dat ik dit doe en we hebben al veel verkocht dus het is een leuke manier om geld te verdienen", zegt Denham.

Lees ook: