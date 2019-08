Bijna 3 miljoen voor het afscheid van zeventien medewerkers, dit is waar dat geld aan opgaat

'Verhuizing' van zeventien medewerkers milieudienst RUD kost 2,8 miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

De grootste kostenpost is de compensatie voor 'schaalnadeel overhead'. Met het verlies van medewerkers kan de organisatie niet meteen ook de zogenoemde 'overhead', kort gezegd de vaste lasten, inkrimpen. De RUD wordt daarvoor gecompenseerd met een bedrag van 1,7 miljoen.

Wat ook opvalt is het sociaal plan voor de zeventien medewerkers die hun baan behouden, maar vanaf oktober werken onder een andere baas. Kosten: 27.000 euro.

Directeur Anton van Leeuwen van de Zeeuwse milieudienst RUD gaat niet in op ons verzoek tot een interview voor de camera, maar wil wel schriftelijk reageren. Dit is zijn verklaring voor hoe de kosten tot bijna drie miljoen euro zijn opgelopen:

1,7 miljoen overhead voor zeventien medewerkers? Wat valt er onder die post overhead?

Directeur Anton van Leeuwen: "Onder de overhead in de jaarrekening van de RUD vallen kosten van huisvesting, reiskosten, opleidingskosten, personeelsadministratie, financiële administratie, automatisering, afdeling staf, overige organisatiekosten. Onder overhead zoals KPMG dat definieert vallen ook de generieke taken die de RUD uitvoert voor haar deelnemers zoals de milieuklachtenlijn, 24-uurs piketdiensten, vertegenwoordiging in landelijke overleggen en het volgen van landelijke ontwikkelingen. De omvang van onze overheadkosten is gemiddeld t.o.v. andere overheidsorganisaties."

Een andere kostenpost is 'Frictiekosten sociaal plan' van in totaal 227.000 euro. Daaronder valt onder andere een plaatsingscommissie van 22.000 euro. Kunt u mij uitleggen welke taken de plaatsingscommissie heeft en wie daarin zitten?

"De Plaatsingsadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De PAC heeft tot taak advies uit te brengen aan de RUD en DCMR over welke medewerkers geplaatst worden en welke niet en waarom, overwegende de taken die overgaan naar de DCMR en de taken die achterblijven bij de RUD. 28 medewerkers besteden een deel van hun taak aan Brzo-werk [zeer gespecialiseerde controles en vergunningsprocedures van hoog risicobedrijven, red.]. Van die 28 medewerkers gaan 17 collega's naar de DCMR. De overige medewerkers blijven in dienst bij de RUD."

Er is 50.000 euro nodig voor 'Compensatie toelagen, vakantie- en compensatieverlof'. Wat ligt daaraan ten grondslag?

"Dit betreft teveel gewerkte uren die de vertrekkende medewerkers niet meer kunnen opnemen (compenseren) voordat ze naar de DCMR gaan."

23.000 euro is uitgetrokken voor 'Functie- en persoonsgebonden toelagen'. Wat houdt dat in?

"Deze toelagen hebben betrekking op neventaken die de medewerkers vervullen, zoals milieupiket."

De kosten voor een afscheidsbijeenkomst zijn begroot op 10.000 euro. Voor wie is de afscheidsbijeenkomst bedoeld?

"Die afscheidsbijeenkomst is bedoeld om als RUD met alle (circa 100) medewerkers afscheid te nemen van de 17 collega's die uit dienst gaan bij de RUD."

Waar wordt het geld aan besteed?

Kostenpost Bedrag Schaalnadeel overhead (zie boven) 1,7 miljoen Frictiekosten sociaal plan (zie boven) 227.000 euro Doorbetaling van het lopende contract met de gemeente Terneuzen voor het leveren van administratieve ondersteuning, ict en meubilair, voor de vertrekkende medewerkers. De nieuwe werkgever DCMR sluit voor deze diensten een nieuw contract af. 61.000 euro Wegvallen vaste kosten voor gemeente Terneuzen. De gemeente wordt gecompenseerd omdat zij van de Zeeuwse milieudienst RUD in de toekomst geen vergoedingen meer gaat ontvangen voor het al afgesproken juridische advies, administratie, ict en meubilair 99.000 euro Onvoorziene kosten op post Frictiekosten sociaal plan RUD 11.000 euro Plaatsen afscheidingswand, zodat de zeventien medewerkers een aparte werkruimte krijgen 10.000 euro Migratie data, de kosten die nodig zijn om lopende dossiers van het ene ict-systeem naar het andere te verplaatsen 11.000 euro Inhuur extern personeel voor de Zeeuwse milieudienst RUD, zoals juridische adviseurs, en extra uren voor de projectgroep, de ondernemingsraad en overdracht van dossiers 319.000 euro Opleiden en voorlichten van de zeventien medewerkers voordat zij in dienst komen bij DCMR 142.000 euro Onvoorziene kosten Zeeuwse milieudienst RUD 47.000 euro Inhuur extern personeel DCMR, zoals een projectleider en juridische adviseur en extra uren personeel voor voorlichtingsbijeenkomsten 113.000 Opleidingen van de zeventien medewerkers nadat zij in dienst komen van de milieudienst DCMR in de regio Rotterdam 20.000 euro Investering van DCMR in installatie van it-netwerk, overdracht van dossiers en overname werkplekken 19.000 euro Onvoorziene kosten milieudienst regio Rotterdam DCMR 15.000 euro

