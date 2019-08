Hulst heeft door regen geen openluchtbioscoop maar wel een klein festival

Zomerfilm Hulst is eerder in de basiliek georganiseerd (foto: Zomerfilm Hulst)

De organisatie houdt al dagen de weersvoorspellingen in de gaten, maar ziet voor deze tiende editie geen andere mogelijkheid om van de buitenbioscoop een binnenbioscoop te maken. "We kunnen geen risico nemen", zegt Barbara Audenaert van de organisatie. "We hebben een heel groot scherm en dat kan niet tegen regen en hardere wind."

Audenaert zegt dat de organisatie eerder genoodzaakt was de bioscoop naar de basiliek te verhuizen. "Dat was toen spannend, we wisten niet of mensen dat leuk zouden vinden, maar dat was toen een goedbezochte editie. De kerk zat helemaal vol."

Op vrijdag wordt in de basiliek in Hulst de film De Helaasheid der Dingen (2009) vertoond. Zaterdag start om 14.00 uur met de kinderfilm Het Ongelooflijke Verhaal van de Mega Grote Peer (2007), gevolgd door Vechtmeisje (2018) voor de iets oudere jeugd. Om 21.00 uur staat de film Hunt for the Wilderpeople (2016) op het programma. Een film uit Nieuw-Zeeland die niet in Nederland is uitgebracht.

De organisatie verwacht dat het niet het hele weekend slecht weer wordt. De randactiviteiten met eten, drinken en muziek worden gewoon buiten gehouden. De korte films die in een container worden gedraaid, worden verplaatst naar de bioscoop en de protestantse kerk, waar vaker films worden vertoond. Audenaert bekijkt de wijzigingen van de positieve kant. "Hulst wordt zo een heel festivaldorp."