Ondernemers Sas van Gent bieden gratis rondjes

Sas van Gent (foto: Jan Fieret)

Ondernemer Jan Vinke zegt dat een rondje Sas iets van vroeger was. Een soort kroegentocht waarbij inwoners overal een pilsje gingen drinken. De rondjes Sas van Gent zien er anno 2019 iets anders en sportiever uit. Zo wandel -en fietsrondjes langs dijken en polders, een uitdagende ronde voor fietsers, een bootcampronde en een museumrondje.

Een rondje alleen of met een gids

Alle rondjes zijn verzameld op sasvangent.nl. De fietsroutes kunnen geïnteresseerden op eigen houtje doen, maar er zijn ook gidsen die bezoekers rondleiden. De ondernemers hopen dat mensen Sas van Gent als uitvalsbasis gaan gebruiken om een fiets- of wandeltocht te doen of het museum of de kerk bezoeken.

De totale kosten voor de website en het bijbehorende promotiemateriaal bedragen zo'n 25.000 euro. De gemeente Terneuzen, kunstmestfabrikant Rosier en ondernemers hebben dat bedrag opgehoest. De rondjes zijn vooral bedoeld om mensen naar Sas van Gent te lokken nu de stad slecht bereikbaar is door de afgesloten Westkade.

Naar verwachting is de Westkade in Sas van Gent over een maand of acht vervangen en is Sas van Gent weer beter bereikbaar. hoopt dat Vinke dat mensen, mede dankzij de rondjes dan nog sneller naar Sas van Gent komen.

