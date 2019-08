Geen chaos, maar wél gezellige drukte bij Middelburgs eerbetoon aan Woodstock (foto: Omroep Zeeland)

Bij het origineel in 1969 liep het flink uit de hand. De organisatie verwachtte destijds dat twintigduizend muziekfans naar Woodstock zouden komen, maar uiteindelijk werden dat er bijna een half miljoen.

Liefdevolle en vredelievende sfeer

Zo'n extreme drukte verwacht de organisatie van Tribute to Woodstock in Middelburg niet. "We hopen wél de liefdevolle en vredelievende sfeer van toen na te bootsen, maar dan wel wat beter georganiseerd", zegt Anneke Meijering van de festivalorganisatie.

Destijds raakten het eten en drinken op. Uiteindelijk werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het terrein niet berekend was op al die honderdduizenden hippies. En het optreden van Jimi Hendrix, dat gepland was voor de zondagavond van het festival, vond pas een dag later plaats: op maandagavond.

'Verlaat optreden zit er niet in'

Dat is in Middelburg geen optie, zegt Meijering. "De dag na het festival zijn we al volop bezig met opruimen, dus een verlaat optreden zit er dan niet in", lacht ze.

Hippietijd herleeft voor even in Middelburg tijdens eerbetoon aan Woodstock (foto: Omroep Zeeland)

Veel van de bezoekers van het Middelburgse eerbetoon aan het Amerikaanse origineel kennen het festival vooral ook van de gelijknamige documentaire, die een jaar later uitkwam. In die Oscarwinnende documentaire kwamen namelijk alle hoogtepunten van het festival voorbij.

De bezoekers genieten van de optredens, maar een Woodstockachtige sfeer? "Nou..." Vera Verschoor uit Middelburg aarzelt. "Niemand zit hier op de grond", lacht ze. "We zijn een beetje verwend, alles wordt voor ons verzorgd, er zijn toiletten, hapje en een drankje. Mensen zijn nog een beetje aarzelend, ook met kleding." Zelf draagt ze vrolijke hippie-achtige kleding. "Maar we doen ons best hoor. Het festival duurt nog twee dagen, misschien komt het nog."

Grote artiesten

Vrijwel alle grote artiesten en bands van die tijd beklommen destijds het podium van het Amerikaanse festival. Zo traden naast Jimi Hendrix ook onder meer Grateful Dead, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Who, Joe Cocker en Santana er op.

Ook in Middelburg zijn er optredens, op het Koorkerkplein in Middelburg blazen tal van Zeeuwse bands de muziek van toen nieuw leven in. Het festival duurt nog tot en met zaterdag.

Op zoek naar de hippies van toen bij Middelburgs eerbetoon aan Woodstock