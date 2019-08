Zeeland wordt wakker: Indiëherdenking, Woodstock en ongeluk Deltaweg

Bob Latuheru van de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon legt een krans bij het monument. (foto: Omroep Zeeland)

Indiëherdenking

In Vlissingen is gisteravond voor de eerste keer in lange tijd een Indiëherdenking gehouden. Vlissingen volgt daarmee andere plaatsen in Nederland, die naast de landelijke herdenking hun eigen bijeenkomst hebben op 15 augustus.

Woodstock in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Tribute to Woodstock

Het Amerikaanse muziekfestival Woodstok in 1969 was destijds hét toonbeeld van de hippiecultuur. Het was zo populair dat de organisatoren stopten met de kaartverkoop en de hekken opengooiden voor iedereen. Omdat het precies 50 jaar geleden is dat het festival werd gehouden, is nu in Middelburg een driedaags festival bezig dat die tijden moet laten herleven

Ongeluk Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

Ongeluk Deltaweg

Bij een ongeluk op de Deltaweg zijn ter hoogte van Wilhelminadorp zestien mensen gewond geraakt, onder wie in ieder geval één kind. De weg is een groot deel van de dag afgesloten geweest.

Schapen in 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Weer

Vanochtend is er eerst redelijk wat ruimte voor de zon, al is er ook wat dunne bewolking aanwezig. In de loop van de dag zien we het wolkendek geleidelijk steeds dikker worden, maar het blijft nog tot in de avond droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot aan zee vrij krachtig. Het wordt in de hele provincie 21 of 22 graden.