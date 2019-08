Filmers ongeluk Deltaweg kunnen bekeuring verwachten

Politieonderzoek na grootschalig ongeluk op de Deltaweg (foto: HV Zeeland)

Politiewoordvoerder Erik Passchier zegt dat de politie kentekens heeft genoteerd van autobestuurders die met hun telefoon in de hand langs het ongeluk reden. "Je mag niet met je telefoon in je hand achter het stuur zitten en daar gaan we boetes voor uitschrijven."

Het is niet verboden om ongelukken te filmen, maar de politie heeft al vaker aangegeven dat het niet fatsoenlijk is om te filmen bij incidenten. "We zijn bezig dat fenomeen een halt toe te roepen", legt Passchier uit. "Een ongeluk waar zestien gewonden bij vallen is leed en om dat plompverloren op sociale media te zetten is niet helemaal de bedoeling."

Politiewoordvoerder Erik Passchier over de bekeuringen die de politie gaat uitdelen

Bij het ongeluk gisteravond op de Deltaweg botsten drie personenauto's en een personenbusje met elkaar. Daar raakten 16 personen bij gewond, onder wie minstens één kind. Onder de slachtoffers zitten ook zwaargewonden, meldde de politie.

Ziekenhuis

In één van de betrokken auto's brak brand uit en één persoon zat bekneld. De brandweer heeft geassisteerd bij het blussen van de auto en het bevrijden van de persoon. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat.

Pas na het politieonderzoek konden de auto's worden geborgen en weg worden schoongemaakt (foto: HV Zeeland)

De Deltaweg was uren afgesloten voor sporenonderzoek. Het duurde lang voor dat onderzoek was afgerond, omdat politiemedewerkers van de afdeling verkeersongevallenanalyse uit Waalwijk moesten komen. Zij arriveerden rond 18.00 uur. Pas nadat het onderzoek was afgerond, konden de auto's worden weggetakeld en het wegdek worden schoongemaakt. Dat was rond 22.00 uur afgerond.

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De politie is nog bezig met onderzoek.

