'Amsterdams' rijtjeshuis kost in Zeeland 1,3 miljoen minder

Het Amsterdamse rijtjeshuis (links) tegenover het huis in Oost-Souburg (foto: Funda)

Beide huizen hebben ongeveer hetzelfde woonoppervlakte. Het huis in Oost-Souburg heeft zelfs een kamer meer, en is nieuwer (bouwjaar 1954 tegenover 1972). Dat de huizen niet veel van elkaar verschillen is ook goed te zien bij de tuinen van het huis, zie foto onder.

De tuinen van beide woningen (Amsterdam links, Oost-Souburg rechts) (foto: Funda)

Cijfers van de Rabobank geven aan dat woningen in de provincie Noord-Holland gemiddeld 387.683 euro kosten. In Zeeland staat dat bedrag op 238.754 euro. Alleen in de provincies Drenthe (236.670 euro), Friesland (233.254 euro) en Groningen (213.320 euro) vind je gemiddeld nog goedkopere huizen.

250 keer zo veel ruimte in Zeeland

Maar wat kan je wel kopen voor een bedrag van bijna anderhalf miljoen euro waar je in Amsterdam dus 'slechts' een rijtjeshuis voor hebt? In Nieuw-en Sint Joosland kan je een boerderij aanschaffen voor bijna 1,4 miljoen euro. De ruimte die je daarvoor krijgt (56.408 m2) is bijna 250 keer zo groot als in Amsterdam.

Het rijtjeshuis in Amsterdam blijkt wel in trek. Het huis staat volgens de huizenwebsite Funda onder bod.