Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden

Het aantal damherten op de Haringvreter groeit jaarlijks met ongeveer een derde van de populatie. Wat eens begon als een hertenhouderij met vijftien dieren, is nu uitgegroeid tot bijna zevenhonderd herten die overal op het eiland rondlopen. "Dat zijn er dus echt te veel", zegt Karel Leeftink, boswachter bij Staatsbosbeheer. "De herten vertrappelen en eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Zo hebben ze de broedvogels al verjaagd en zijn verschillende zeldzame planten niet meer te vinden."

Afschot eerder gestaakt

Begin van dit jaar heeft Staatsbosbeheer een ontheffing gekregen om het aantal herten terug te brengen naar 150. Volgens een onderzoek van Wageningen Environmental research had Staatsbosbeheer al in 2015 een vergunning om tot en met 2019 jaarlijks een derde van het aantal damherten af te schieten. Ongeveer gelijk aan de jaarlijkse aanwas. Maar vanwege onduidelijkheid over de noodzaak van een ontheffing in het kader van de flora- en faunawet heeft Staatsbosbeheer het afschot gestaakt. Op dat moment waren er 15 dieren geschoten.

Niet dagelijks schieten

"Het is jammer dat het zo gelopen is", zegt de boswachter. "Maar het is nu eenmaal zo gegaan en het is goed dat we nu in kunnen grijpen. In oktober beginnen we met het afschot en dat mag doorgaan tot 15 maart." Dat betekent overigens niet dat er in die maanden dagelijks gejaagd gaat worden op het eiland. "Het zou zomaar kunnen dat we er meerdere winters voor nodig hebben", zegt Leeftink. "Veel hangt af van de reactie van de dieren en van het weer bijvoorbeeld."

Herten op de Haringvreter, het eilandje bij Veere. (foto: Omroep Zeeland)

Haringvreter De Haringvreter is een eilandje van 1,8 kilometer lang en 600 meter breed. Het ligt in het Veerse Meer, ter hoogte van het stadje Veere. Het eiland dankt zijn naam aan de zeehonden, die door vissers ook wel haringvreters genoemd werden. Een particulier zette in 1984 damherten uit op het eiland. Tot 2000 bleef het aantal op vijftien steken, daarna is de populatie fors toegenomen. Begin 2014 waren er 130. In 2017 telde Staatsbosbeheer 275 damherten. Nu zijn het er volgens Staatsbosbeheer 680 tot 700.

Hertenvlees te koop

Het vlees van de geschoten herten gaat naar groothandelaren en komt zo uiteindelijk in de winkel terecht. "Het zou mooi zijn als het onder de naam Haringvreter verkocht gaat worden", zegt Leeftink. "Maar dat is allemaal nog niet duidelijk. We werken aan een plan van aanpak dat over een week of drie klaar is. Dan weten we meer."