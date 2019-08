Oud-trainer Club Brugge in beeld bij Hoek

Trond Sollied (foto: Orange Pictures)

Sollied heeft een grote staat van dienst. Hij was actief bij onder meer Club Brugge en AA Gent. In Nederland was hij trainer van SC Heerenveen, waarmee hij in 2009 de KNVB Beker won.

Vorig seizoen was Sollied nog trainer van Lokeren, maar daar werd hij ontslagen. Sollied woont al lange tijd in België. In Destelbergen, op een half uur rijden van Hoek. Hij was al eens eerder in beeld om trainer van Hoek te worden.

Destorme klaarstomen

De club ziet in Sollied de juiste man om de huidige assistent David Destorme klaar te stomen voor het trainerschap bij Hoek. Daarnaast is het de bedoeling dat hij als technisch adviseur aan de slag gaat.

Wellicht komt er vandaag al meer duidelijkheid over de invulling van de technische staf. De club staat morgen bij de start van het nieuwe seizoen in elk geval onder leiding van David Destorme. Hoek neemt het dan in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker op tegen eersteklasser TOP.

Discipline

Hoek is op zoek naar een nieuwe trainer omdat Hugo Vandenheede onlangs opstapte. Hij vond dat bij sommige spelers de discipline ontbrak.