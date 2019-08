instafarming: Zo laat boer Janse zien hoe mooi zijn vak is

We beginnen 's ochtends op de trekker op het land achter zijn camping. Die camping runt hij erbij naast zijn boerenbedrijf. "Eigenlijk had je hier vanmorgen voor zeven uur moeten zijn." zegt Maarten. "Ik had een prachtige zonsopkomst!" Eén van de onderwerpen die hij graag op foto en film vastlegt. Maar bovenal gaat het hem om de werkzaamheden op het land.

Maarten maakt die foto's en filmpjes niet alleen met een camera. Hij gebruikt ook vaak zijn drone met camera eronder. Die kan hij dan weer besturen via zijn smartphone. Naast de trekker begint de drone geluidjes en piepjes te maken. Lampjes gaan knipperen. De drone staat aan. De telefoon van Maarten zit vastgekoppeld aan de controller en een Engelstalige vrouwenstem zegt, vanuit de telefoon, iets in de trant van: "ready for takeoff". Er klinkt nog een piepje en Maarten duwt met zijn linkerduim tegen het besturingselement op de controller. De drone stijgt op.

Oogst in Wolphaartsdijk (foto: Maarten Janse)

Terwijl de drone in de lucht hangt stapt Maarten op de trekker. Ondertussen ziet hij de trekker en zichzelf op het schermpje van zijn telefoon. Hij stelt de trekker in, die begint te rijden en ondertussen kijkt hij naar zijn schermpje van de smartphone en begint de drone te besturen. "De trekker rijdt op gps dus ik hoef eigenlijk niets te doen. Ik moet er alleen op letten dat we op het einde van het land niet de sloot in rijden." Dat betekent dat Janse tijdens zijn werkzaamheden zich vooral kan richten op het maken van beelden.

En daar is het hem ook om te doen. "Ik wil dat als mensen graszaad zien liggen in de winkel, ze weten dat het hier verbouwd wordt. Ik vind het belangrijk om de agrarische sector te laten zien. Mensen moeten beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat er aardappelen of broden in de supermarkt liggen. Het komt ergens vandaan!"

Maarten Janse bestuurt zijn drone terwijl de trekker rijdt (foto: Omroep Zeeland)

Via Instagram en Facebook houdt hij in totaal bijna 2000 volgers op de hoogte van de werkzaamheden en belevenissen. Met foto's en filmpjes. "Ja ik denk dat ik nu rond de 40.000 misschien wel richting de 50.000 beelden ga." Maar stoppen, daar denkt Maarten niet aan. "In het begin dacht mijn vriendin nog dat het een bevlieging was. En ze zegt nog wel eens: 'Moet je nou alweer?' Maar inmiddels weet ze dat dit ding iedere week de lucht ingaat!"