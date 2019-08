Josie levert soundtrack voor film Uit Huis

Take Me Home van Sound of Lighthouse is gekozen als soundtrack voor de Zeeuwse film Uit Huis. Componist is Josie Kneepkens uit Middelburg. De film van Bo van Scheyen en Kees Vermeer gaat over een gezin dat kampt met drugsproblemen. Uit Huis is komende maand te zien is bij het filmfestival Film By The Sea.

Teaser van de film Uit Huis, muziek: Sound of Lighthouse

Inspireren

Josie maakte enkele jaren muziek onder de naam Sound of Lighthouse, maar is nu solo-artiest. Eerder dit jaar verschenen haar singles Cloudy Skies In Paradise en Hometown. Met haar teksten probeert ze te belichten wat in de schaduw staat en daarmee anderen te inspireren. Dit sluit volgens haar perfect aan bij de film.

"Voor jezelf kiezen, je 'veiligheid' loslaten is soms moeilijk. Maar vooral op jonge leeftijd en zeker in zo'n situatie is het haast onmogelijk. Dat deze film dat durft uit te lichten vind ik ontzettend moedig. Soms moeten we uit een situatie weg als deze niet goed voor ons is. Om ruimte te creëren voor wat wij willen en nodig hebben in het leven."

Klankschaal

In de teaser van de film is de originele akoestische versie van Take Me Home te horen. Daarin bespeelt Josie de Caisa drum, een met de hand gemaakte klankschaal. Producer Bo van Scheyen werd direct geraakt toen ze het bijzondere geluid van de handpan en de lyrics hoorde. Binnenkort komt Take Me Home in de soundtrackversie online beschikbaar.

Lees ook: