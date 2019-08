Luctor et Emergo! Danny Vera en Joe Buck niet kapot te krijgen in Nederlandse Top 40

Joe Buck en Danny Vera niet kapot te krijgen in Top 40 (foto: Joe Buck en Danny Vera)

Tien weken geleden kwam Joe Buck met zijn nummer The Way You Take Time binnen in de Nederlandse Top 40. Sindsdien staan er twee Zeeuwen in de hitlijst. Danny Vera staat met zijn hit Roller Coaster inmiddels 19 weken in de hitlijst.

Hoogste positie voor Joe Buck

Danny Vera wint een plaats ten opzichte van vorige week: toen stond hij op plek 38, nu op 37. Joe Buck kent met zijn hit de grootste opleving deze week. Vorige week bungelde de zanger uit Oostburg nog onderaan de lijst, op de allerlaatste plek. Deze week stijgt het nummer, dat bekendheid kreeg dankzij een reclamespot voor een supermarkt, plots elf plaatsen en heeft hij de beste notering tot nu toe te pakken: plek 29.

Dat het nummer nu in één keer weer stijgt, kan iets te maken hebben met recente media-optredens van deze week. Vorige week vrijdag was de artiest samen met Ilse DeLange in het programma Jinek om te praten over de totstandkoming van zijn hit. Joe Buck tekende in 2017 een contract bij label Firefly van Ilse DeLange. Dinsdag vertelde de zanger in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer over nieuwe singles, een eigen tour en een eigen album.

Danny Vera kwam op 12 april nieuw binnen in de Top 40. Na een week of tien haalde de zanger met een 21ste plek de hoogste positie in de ranglijst. De zanger uit Middelburg zag zijn nummer in de Top 40 belanden nadat Qmusic het nummer tot alarmschijf uitriep, op NPO Radio 2 was de plaat Topsong en Radio538 bombardeerde het nummer tot Harde Schijf.

Roller Coaster staat op het album Pressure Makes Diamonds 2 - Pompadour Hippie, dat begin dit jaar uitkwam. Bijzonder is dat het lied niet de eerste keuze was om op single uit te brengen. "Voor mij was het gewoon een albumtrack", vertelde de zanger aan Omroep Zeeland. Hij liet weten nooit naar een hit gestreefd te hebben, maar dit succes wel fijn en bijzonder te vinden.

Ook in de Zeeuwse Top 40 van 2019 hadden de zangers uit Middelburg en Oostburg succes. Danny Vera kwam met Roller Coaster zelfs binnen op de eerste positie en stootte daarmee Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert van de troon. De hit van Joe Buck kwam binnen op plek 13.

