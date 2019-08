Pennings hoopt met GOES op klapper in KNVB Beker

GOES-spits Steve Schalkwijk aan de bal in het oefenduel tegen Halsteren (foto: Rene van der Vliet)

Pennings komt over van Halsteren en is bij GOES de opvolger van Rogier Veenstra, die naar ASWH vertrok. "De spelopvatting zal niet veel anders zijn dan vorig seizoen. We hebben aanvallende intenties", aldus de oefenmeester uit Vlissingen.

Hij is tevreden over de oefencampagne. "We hebben een goede voorbereiding gehad met nieuwe spelers, een nieuwe trainer en een aangepaste speelwijze. Ik heb een goede indruk gekregen."

Klapper

Pennings vindt het toernooi om de KNVB Beker belangrijk. "Het zou voor iedereen mooi zijn als we het hoofdtoernooi halen. Voor de spelers, voor de club en voor Zeeland. Dan kun je een mooie klapper maken met de loting." Pennings doelt daarmee op de kans dat GOES dan tegen een profclub mag spelen.

Huizen is de eerste tegenstander op weg naar het hoofdtoernooi. "Ze zijn vorig jaar net niet gepromoveerd naar de Hoofdklasse. Er zijn veel mutaties bij de ploeg geweest. Dat ze eersteklasser zijn zegt me niks. Ze hebben hetzelfde doel als GOES; het hoofdtoernooi halen."

Vorig seizoen werd GOES in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker uitgeschakeld door Staphorst. De ploeg uit Overijssel won met 0-4, onder meer door een 'spookdoelpunt'. Arbiter Prooi zag niet dat een inzet van Ferdi ter Avest door een gat in het zijnet in het doel belandde en zag er ten onrechte een doelpunt in..

Pennings mist tegen Huizen drie spelers. Daniel Wissel is nog niet fit genoeg. De aanvaller liep vorig seizoen een zware blessure aan zijn kruisband op. "Het herstel gaat goed. Daniel traint ook al met de groep mee, maar we willen geen enkel risico met hem nemen."

Miquel Crucq, overgekomen van Vlissingen, liep in de voorbereiding een bovenbeenblessure op. Aanvaller Sjoerd Verhulst is pas vanaf de winterstop inzetbaar omdat hij nog herstellende is van een knieblessure. Verhulst kwam over van Oostkapelle, waar hij de blessure opliep.