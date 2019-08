Studio A58 pakt de draad weer op, maar nu binnen de geluidsnormen

Sinds februari zijn er nog weinig evenementen georganiseerd in de studio. Door te verwachten geluidsoverlast werd in februari een muziekevenement uit voorzorg afgelast. De studio voldeed volgens de gemeente Middelburg niet aan de geluidsnormen. Het evenement zou geluidsoverlast kunnen veroorzaken bij omwonenden.

Touwtjes in eigen handen

Voorheen was LMG, een reclamebedrijf dat onder meer de Zeeuwse bedrijvenbeurs Contacta organiseert, exploitant van de studio. Maar Frans Lievens, eigenaar Van Studio A58, besloot de touwtjes in eigen handen te nemen en stelde zijn neef Bas aan als nieuwe bedrijfsleider. Bas Lievens ziet ondanks de eerdere problemen veel potentie in de Middelburgse studio. "Er moet continuïteit komen: iemand die zich dagelijks inzet, ook op langere termijn. En dat ga ik doen."

Studio A58 (foto: omroep zeeland)

Volgens Lievens is er in Zeeland plaats voor meerdere evenementenhallen. "Wij zullen niet in de weg staan voor de Zeelandhallen in Goes. Ik denk dat er in Zeeland genoeg markt is voor meerdere hallen", aldus Lievens.

Voor de komende periode heeft de nieuwe bedrijfsleider een aantal evenementen naar de hal weten te halen: een babybeurs, een jubileumfeest en balletvoorstellingen. "Ik wil zo veel mogelijk diversiteit, zodat we veel mensen kunnen bereiken. Én, die agenda móét vol.