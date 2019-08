Strandverbod voor mensen heeft succes: acht strandpleviertjes geboren

De populatie strandplevieren gaat al jaren achteruit. Zo broedde er 40 jaar geleden nog 900 paar strandplevieren in Nederland, inmiddels zijn dat er nog maar zo'n 140. De afzetting alleen was vorig jaar niet genoeg om de nestjes te beschermen want ze werden vertrapt door recreanten of honden. Dit jaar werden vogelwachten ingezet die de toeristen dagelijks konden waarschuwen voor het broedgebied door te flyeren en uitleg te geven.

Tellen

"Ik vind het heel belangrijk om deze vogelsoort te beschermen want ik wil graag de biodiversiteit op peil houden", zegt vogelwacht Margo van der Meulen. Terwijl de andere vogelwachten voorlichting gaven aan de toeristen was Van der Meulen voornamelijk bezig met het tellen van de vogels. "Ik heb netjes gezocht, en gekeken hoeveel eitjes erin zaten en hoeveel kuikens eruit gekomen zijn zodat ik kon zien of het goed ging met de pleviertjes".

Een nest met eieren van plevieren (foto: George Tanis)

Boswachter Wendy Janse is blij met de inzet van de vogelwachten. "Ik ben onwijs onder de indruk van hoe ze zich hebben ingezet en de informatie die we hebben verkregen". zegt Janse. "Vorig jaar zijn er geen eitjes uitgekomen en dit jaar toch acht dus dat is een resultaat waar we trots op mogen zijn". Voor volgend jaar is Staatsbosbeheer nog op zoek naar nieuwe vrijwillige vogelwachten die het strandpleviergebied willen beschermen.

(foto: Herman Nieuwenhuize)

