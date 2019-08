Help mijn boer heeft een hobby: de zeven mooiste van fotoboer Maarten

Boer Maarten Janse uit Wolphaartsdijk laat zijn agrarische werkzaamheden bijna dagelijks zien via Instagram en Facebook. We vroegen hem om een top zeven samen te stellen. "De zeven mooiste foto's? Dan doe ik het wel in willekeurige volgorde want ik heb zoveel foto's. (40.000 red.) Maar ik zal er zeven uitkiezen", zegt Maarten.

Hij begint met deze foto van de oogst dit jaar. "Er waren twee combines bij mij achter aan het oogsten. Zonsondergang en heel veel stof. Ja, dit vond ik zelf echt een hele mooie foto."

Maarten scrolt verder door zijn foto's. "Dit vind ik ook een mooie. Die staat ook op Instagram. Dit is één van de grootste combines van Nederland. Een mooi recht shot van bovenaf!"

In de top zeven komt niet alleen de landbouw voorbij. Regelmatig laat Maarten Janse zijn drone vliegen boven het Veerse Meer. "Dit jaar kwam er een cruiseschip op het Veerse Meer. Het was windstil, zonsopkomst, boeggolven van de boot en de weerkaatsing van de wolken in het water."

"September vorig jaar was het ook windstil. Een zonsopkomst en dan reflectie van de wolken in het water. Dus onder en boven heb je dan wolken. Dat is ook een hele mooie!"

"Het zijn niet alleen foto's. Vorig jaar heb ik filmopnames gemaakt in Kortgene. Ook met zonsopkomst en er hing een hele mistlaag over het land. Dus toen ben ik met de drone over het land gaan vliegen."

"Het is weer een zonsopkomst!" lacht Maarten. "September 2016. De hele lucht kleurde rood. Dat had ik ook op 5 september van dat jaar. Een moeilijke keuze tussen die twee! Maar deze is heel mooi."

Als laatste kiest Maarten Janse voor nog een filmopname. "In willekeurige volgorde hè! Deze is van april dit jaar. Van bovenaf. Een topdown shot als je dat zo noemt. Er zijn zo veel dingen die je van boven kunt zien die je anders niet ziet." Inmiddels zit Maarten al over de twee terabyte aan beelden en daar stopt het voorlopig niet. "Alles bewaar ik omdat je dan zeker weet dat je het hebt. Maar ik denk wel eens ik moet echt gaan weggooien anders kunnen we hier over tien jaar een compleet datacenter gaan neerzetten!"

Omroep Zeeland is bij Maarten langsgegaan in Wolphaartsdijk. Hij legt uit dat hij graag mooie beelden maakt, maar zijn volgers ook graag iets bij wil brengen.

