Vrouw gewond bij verkeersruzie in Goes, dader is bekend bij de politie

Politieauto (archief) (foto: ANP)

De 18-jarige Goese fietste donderdag om 17.10 uur over de Nieuwstraat richting de Beestenmarkt toen er een auto haar in wilde halen. De weg was echter te smal voor de auto om de fietsende vrouw te passeren, dus ging zij sneller fietsen. Dat ging de bestuurder van de auto echter niet snel genoeg. Hij passeerde haar via de stoep, waarbij de vrouw tegen een geparkeerde auto aangedrukt werd en ten val kwam. Daarbij raakte zij gewond.

Mishandeld

Na de val van de vrouw is de automobilist uitgestapt en volgde er een woordenwisseling, waarbij de man de 18-jarige vrouw heeft mishandeld. Daarna stapte hij weer in en reed met hoge snelheid weg, richting de Beestenmarkt. Een getuige probeerde achter de auto aan te rennen, maar hij was al snel niet meer in te halen.

Volgens de politie is de identiteit van de verdachte is inmiddels bekend en hij is uitgenodigd om voor verhoor naar het bureau te komen. Ook roept de politie getuigen op zich te melden.