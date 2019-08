Schalkwijk leidt GOES met hattrick naar volgende ronde

Steve Schalkwijk maakte een hattrick (archieffoto) (foto: Rene van der Vliet)

Sterk begin GOES

In de eerste helft had GOES weinig te duchten van de eersteklasser. De ploeg van Pennings startte sterk en kreeg via De Kroo en Klap twee grote kansen, maar het was Steve Schalkwijk die de hoofdrol zou opeisen. Zijn eerste treffer, na iets meer dan een kwartier spelen, kwam voort uit een goede actie van nieuwkomer Sylvio Hage. Een ruime vijf minuten later maakte Schalkwijk zijn tweede na chaos in de Huizen-verdediging, en nog voor het rustsignaal klonk zette hij met een droog schot van afstand, waarbij de doelman van de tegenpartij er niet goed uit zag, de 0-3 op het bord. GOES had in de eerste helft volledige controle over de wedstrijd en gaf slechts een schaarse kans weg.

Meulmeester weggestuurd

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers, maar in de 54e minuut haalde GOES-keeper Brian Meulmeester de doorgebroken Van der Veldt neer. Scheidsrechter Bronsvoort trok resoluut de rode kaart en zodoende moest reservekeeper Lorenzo Hoekman, deze zomer overgekomen van Krabbendijke, gelijk aan de bak. Huizen kreeg veel kansen, maar GOES hield stand, tot Jeroen Lamme in de 90e minuut alsnog de eretreffer voor de thuisploeg aantekende. Drie minuten later, in blessuretijd ondertussen, was Lamme weer trefzeker. Het leek nog even spannend te worden in Noord-Holland, maar de scheidsrechter floot af en daardoor plaatst GOES zich voor de volgende ronde, die in de midweek van 24-26 september wordt afgewerkt. Wanneer deze wedstrijd geloot wordt is nog niet bekend.

Scoreverloop:

0-1 Schalkwijk (17)

0-2 Schalkwijk (23)

0-3 Schalkwijk (36)

1-3 Lamme (90)

2-3 Lamme (90)



Bijzonderheden: Doelman Brian Meulmeester (GOES) wordt in de 54e minuut uit het veld gestuurd.

Opstelling GOES: Meulmeester, Klap (46/Bank), De Kok, Manuhuwa, Dekker, Hollemans, De Winter (83/De Vlieger), De Kroo, Nguyen, Schalkwijk, Hage (54/Hoekman)