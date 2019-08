Appels plukken tot je een ons weegt

"We komen slecht van onze Delcorf-appels af", zegt Jan Deurloo, eigenaar van het fruitbedrijf. "Het is een soort die heel kwetsbaar is, niet lang houdbaar, dus er is niet veel vraag naar." Wil je ze naar de veiling brengen, dan moet je ze eigenlijk al plukken voordat ze helemaal rijp zijn. Daar heeft Deurloo niet voor gekozen. "Deze zijn lekker zoet."

'Een plekje? Die snijden we er gewoon uit'

Een hagelbui drie weken geleden, gooide bijna roet in het eten. Deurloo: "Eerst wilden we de plukdag cancelen, maar toen dachten we: 'We laten het gewoon doorgaan, dan zien de mensen ook dat het niet uit de fabriek komt, dat het buiten hangt.'" De plukkers van vandaag keken dan ook niet naar een plekje meer of minder op de appel. "Dat snijden we er gewoon uit", lacht een van de pluksters. "Die appel kan dan door de appeltaart."

Jong en oud ging vandaag aan de slag. (foto: Omroep Zeeland)

'Mooi glanzend door de regen'

Voor veel bezoekers is het de eerste keer dat ze appels plukken. "Nee, dit heb ik nog nooit gedaan", zegt Tessa Vervoort uit Dreumel, die op een camping in de buurt staat. Het appels plukken uit de boomgaard wint het van de supermarkt. "Het is sowieso leuker om te zien dat ze aan een boom hangen, met die bladeren en een beetje nat van de regen."

Bijna alle appelplukkers hebben kinderen bij zich. "Ik vind het hele proces - hoe alles groeit, hoe het gesnoeid en uitgedund wordt - best interessant en belangrijk dat de kinderen dat ook weten", zegt een man uit het dorp. Behalve appels plukken, konden bezoekers vandaag ook mee met een treintje door de boomgaard om zo meer informatie te krijgen over het hele proces.

Appels plukken in Sint-Maartensdijk. (foto: Omroep Zeeland)

Volgende week in de herkansing

Helaas zat het weer vandaag niet mee. Vanochtend ging het nog wel met wat miezerregen, maar vanmiddag kreeg de boomgaard een paar stevige buien over zich heen. Potentiële plukkers kunnen daarom volgende week zaterdag in de herkansing, ook dan gooit Deurloo de poort naar de boomgaard open.