Geen preek, maar bioscoop in basiliek Hulst

Toch zijn de reacties van de bezoekers positief, want hoe vaak kijk je nu een film in een kerk? "Ik vind het wel heel bijzonder," zegt een mevrouw die met haar twee kleinkinderen naar de basiliek is gekomen. "En het is nu ook geen weer om buiten te zijn." Een jonge bezoeker is samen met zijn familie naar de film gekomen. "Anders moet je altijd stil zijn, maar nu mag je zachtjes praten."

Bankjes wat hard

Ook organisator Barbara Audenaert hoort alleen maar positieve reacties van bezoekers: "Alleen de bankjes zijn wat hard, maar mensen mogen altijd een kussentje meenemen." De noodlocatie in de basiliek wordt voor de tweede gebruikt, want ook in 2016 was de kerk de locatie.

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de tiende editie van Zomerfilm werd sowieso extra uitgepakt, want ook de korte film stond tijdens de tweedaagse extra in de belangstelling. In de Koning van Engeland en de protestantse kerk worden tientallen korte films vertoond. Voor het eerst, om het tweede lustrum een feestelijk speciaal tintje te geven.

Sterrenhemel

Toch hoopt Barbara Audenaert dat de voorstellingen volgend jaar weer op het Molenbolwerk te zien zijn: "Want lekker in de buitenlucht een film kijken onder de sterrenhemel, is toch ook heel bijzonder." Zaterdagavond om 21:00 uur is de laatste voorstelling van Zomerfilm.

Zomerfilm Hulst